Мнение: Мамкины-революционеры и мамка их Соболь-животное!

28.12.2020, 20:10, Разное

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У Павла Шипилина в Телеграме, найдите и подпишитесь, обязательно – прекрасное. Закрыли какого-то мудака из навальнят, плюс, как вы знаете, мамку Соболь-животное аж 48 часов держали за то, что она, в отличие от многих из вас – попирает закон. Многих: потому что все мы разные – кто-то может отмазаться, кого-то могут отмазать, до кого-то еще не дошли и т.д. Я не читаю, кстати, морали – я не святой. Просто я точно знаю, что за те деяния, что творит Соболиха – меня бы посадили. И плевать, сколько бы у меня было детей. Но – это другое.

Впрочем, мои постоянные читатели уже поняли, что я не про это. Сейчас будет интересно. Оказалось, что близкий мне человек, живущий за границей – все-таки еще больше поехал кукухой, чем я ожидал, на фоне ненависти к России. Ну, бывает, чем хуже они там живут, чем больше возраст – тем больше кто-то должен быть виноват, и – вот удивительно, правда – это, конечно, Путин и Россия.

Ну, а дело в том, что этот человек, я знаю его много лет – когда-то меня агитировал свалить, я даже готовился. Были мне сладкие речи про то, что я "в нормальной стране" – возьму в кредит машину, квартиру, буду жить "как человек" – а по вечерам мы будем сидеть, покуривая сигары на берегу океана – обсуждая литературу или звезды. И в жопу Путина. Это цитата.

С той поры много раз Земля обогнула Солнце (вроде также или я опять что-то пропустил, тут так быстро теперь все меняется) – и оказалось, что товарищ тогда мне врал. Денег у него было ОЧЕНЬ МНОГО. Он НИЧЕГО не покупал себе ТАМ в кредит. Правда, все равно все… слово нехорошее, в общем. Мы, кстати, прекратили общаться задолго до всего этого, просто я стал запутинцем и значит – ВРАГОМ. Запомните.

Но, ладно, отвлелись. Тут вот какое дело.

Татьяна Лазарева, помните такую, КВН и СТС, муж Шац, говорят бывший. Она, когда как раз Соболиха устраивала нам в 2019 концерты – честно пришла на "Дождь" и сказала: "Я ехала мимо этих митингов, сыну сказала – не ходи туда, но они молодцы". И так наши придурки во всем.

Придурки – те, которые верят всем этим, слово нехорошее, еще раз слово нехорошее.

Соболиха нарушила закон? Должна сесть. И плевать, что она прикрывается ребенком. Потому что делает она это не в первый и не во второй раз. Кстати, мне напомнить, сколько мелких дебилов подставил Навальный? Его дети на его митинги – не ходили и под ОМОН не лезли. Слава Богу, нашей полиции и другим структурам дали, явно дали, команду – сильно не лютовать.

Так вот я о том – что вся эта гопота малохольная – труслива и уныла. Все эти фраеры в коротких носочках для мужчин, со смузи и из барбершопов с коворкингами – просто жалкое и унылое, пардон, говно – как Синица, которую закрыли.

Они не борятся за вас, каждый из них просто хочет стать как Лешка – но даже на это у них тямы не хватает.

Поэтому, если мы таким сдадим страну – значит мы ТАКИХ достойны. Из хороших новостей, у меня есть знакомый шахтер, теперь знакомый дальнобой, Толик, друг детства в Новосибе, который их очень нежно любит. Пробьемся.

И, да, Армия у нас тоже есть – это куда как хуже. Для креаклов.

И, пока не забыл. Дедушка Мороз, пишет тебе мальчик Владик, 38 лет, я хорошо себя вел в этом году – много сделал серовскойпропаганды. Посади Соболь, а? Ну это же проще сделать, чем загасить мне ипотеку, да?

Счастья вам.