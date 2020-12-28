Мнение: Тайна миллиардов полковника Захарченко
28.12.2020, 20:08,
Разное
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Посмотрел новую версию экранизации «Мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя, в которой события перенесены в наши дни. И Чичиков в исполнении Евгения Цыганова разводит на бабки наших современников.
Все четыре серии посмотрел на одном дыхании. Ну а чего не посмотреть, если актеры – прекрасны, диалоги – хороши…
Но финал сериала сильно озадачил…
Мелькнула мысль: «Это же ответ на вопрос: откуда в квартире полковника Захарченко появились залежи денег?». И подумалось, а не ФСБ ли заказало и проплатило именно такой финал сериала?
На кадре из фильма: Евгения Цыганов в роли Чичикова
Источник: Ирек Муртазин
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