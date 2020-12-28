 

Мнение: Тайна миллиардов полковника Захарченко

28.12.2020, 20:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Посмотрел новую версию экранизации  «Мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя,  в которой события перенесены в наши дни.  И Чичиков в исполнении Евгения Цыганова разводит на бабки наших современников.

Все четыре серии посмотрел на одном дыхании. Ну а чего не посмотреть, если актеры – прекрасны, диалоги – хороши…

Но финал сериала сильно озадачил…

Мелькнула мысль: «Это же ответ на вопрос: откуда в квартире полковника Захарченко появились залежи денег?».   И подумалось, а не ФСБ ли заказало и проплатило именно такой финал сериала?

На кадре из фильма: Евгения Цыганов в роли Чичикова

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Это болезнь системы

03.08 / Названы 7 болезней, от которых нельзя излечиться

27.08 / Оказавшийся в больнице с пневмонией Билан нагрубил подписчикам в Instagram

16.09 / Штрафы за опоздания и большая разница в доходах: раскрыта правда о работе в службе доставки еды

22.10 / Лукашенко предложил отозвать инвалидность у участников «Марша людей с (не)ограниченными возможностями»

24.08 / Мнение: БПЛА “Гром”

12.11 / «Считаем, выгодно ли нам»: Яна Рудковская рассказала, как относится к отмене шоу Ильи Авербуха

23.09 / Мнение: Уйдет ли Европа с исторической сцены?

04.10 / Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко

08.09 / Модернизированный внедорожник Jeep Wrangler с военным аспектом выставили на продажу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска