“Фестиваль Рифкина”: 5 причин посмотреть новый фильм Вуди Аллена с участием Луи Гарреля

28.12.2020, 20:04, Разное

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Причина 1. Это классический Вуди Аллен

Отметивший 1 декабря свое 85-летие, Вуди Аллен все еще полон энергии. Такой работоспособности может позавидовать любой творческий человек. Почти каждый год (за последние 30 лет лишь однажды был промежуток более года – между “Колесом чудес” и “Дождливым днем в Нью-Йорке”) он одаривает поклонников и просто любителей хорошего кино новыми творениями, наполненными всеми атрибутами, за которые этого обладателя четырех премий “Оскар” и полюбили критики и зрители. Его картины пропитаны ностальгией, романтикой, жизненными ситуациями, а также хорошим юмором, который не так часто встречается в современном кино. Так что выход каждого его фильма – это всегда праздник.

Причина 2. Герои и ситуации

Даже не снимаясь в собственных фильмах, Вуди Аллен обязательно впишет в историю персонажа, который будет представлять собой его альтер эго. Морт Рифкин (его играет Уоллес Шоун) – как раз такой герой. Интеллектуал, буквально помешанный на кинематографе, но испытывающий неприязнь к современным произведениям этого вида искусства. Особенно его не впечатляет расхваленная картина любимого всеми молодого режиссера Филиппа (Луи Гаррель). Филипп раздражает Морта не только своим творчеством, но и тем, что подозрительно много проводит времени со своим пиар-менеджером Сью (Джина Гершон), которая является женой Морта. Красивая и стильная женщина явно хочет больше внимания, чем может предложить ее вечно жалующийся муж. Морт переживает и творческий кризис: он пишет книгу-шедевр, но все как-то не может выйти на один уровень с Достоевским. Разбавляет этот треугольник местный доктор по имени Джо Рохас, сыгранная многогранной Еленой Анайя, которая может одинаково хорошо смотреться как в роли жертвы в триллере Педро Альмодовара “Кожа, в которой я живу”, так и в роли злодейки в фильме “Чудо-женщина”. В “Фестивале Рифкина” она предстает в образе несчастной женщины, связавшей свою судьбу со взбалмошным художником. И лишь встречи с Мортом добавляют в ее жизнь немного радости. Приятным же бонусом служит небольшая, но запоминающаяся роль обладателя двух премий “Оскар” Кристофа Вальца, которая должна порадовать каждого киномана.

Джина Гершон и Луи Гаррель Елена Анайя и Уоллес ШоунПричина 3. Экскурсия по Сан-Себастьяну

Вуди Аллену не впервой ласкать взор зрителя европейскими красотами: в его фильмографии действующими лицами становились и столица Италии – в “Римских приключениях”, и Город любви – в картине “Полночь в Париже”, и столица Каталонии – в “Вики Кристина Барселона”. В новой картине он творит в ослепительно красивой Испании. Так как действие картины происходит в курортном городе Сан-Себастьян, то зрители, как и герои фильма, с головой окунаются в чарующее великолепие этого живописного места. Прогулки по набережной Ла-Конча, посещение музея Сан-Тельмо и театра Виктории-Евгении. И это далеко не все. Герои не сидят на месте, предпочитая брать от этой поездки все, стараясь успеть посетить каждый примечательный уголок этого прекрасного места. Яркое солнце Сан-Себастьяна – это то, что нужно, чтобы согреть российского зрителя в новогодние праздники.



Причина 4. Квест для киноманов

Вуди Аллен не раз в своих работах поднимал тему кинематографа. Так, в фильме 2016 года “Светская жизнь” главный герой в исполнении Джесси Айзенберга хотел работать в кинопроизводстве. Здесь же главный герой Морт Рифкин – это профессор кинематографии, постоянно брюзжащий о том, что раньше трава была зеленее. Его одержимость кинематографом представлена в фильме в полной мере – не только посредством диалогов, но и благодаря визуализации снов Морта. Каждый из них – это отсылка к какому-нибудь классическому и культовому фильму. Обладающим глубокими познаниями в кино людям будет интересно проверить себя, а простым зрителям может быть любопытно разобраться в происхождении этих видений. Это натолкнет их на проведение собственных исследований в области кинематографа, которые откроют им далеко не один восхитительный фильм, в свое время ускользнувший от их взора.

Спойлер-подсказка: в видениях Рифкина есть отсылы к картинам таких любимых Алленом режиссеров, как Орсон Уэллс и Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо и Луис Бунюэль, Федерико Феллини и Ингмар Бергман.

Причина 5. Фирменный юмор Вуди Аллена

В современном кинематографе крайне трудно отыскать хорошую и душевную комедию. В свою очередь, картины Аллена развлекают зрителя не только разговорами интеллектуалов об искусстве и смысле жизни, но и острыми диалогами персонажей, в которых обсуждают обычные жизненные проблемы. Поиски себя, трудности в отношениях, какие-то бытовые вопросы, знакомые каждому человеку. В таких персонажах легко увидеть свое отражение. Ненароком даже можно поймать себя на мысли, что недавно вел примерно такой-же диалог с кем-то из друзей. Вездесущая алленовская ирония даже на грустные события заставляет смотреть с улыбкой. И этот фильм не является исключением.