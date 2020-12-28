Мнение: Новый глава “Фонда Кино”

28.12.2020, 20:02, Разное

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Новый глава "Фонда Кино" Федор Соснов. Пока что в роли врио, согласно документу, который подписал Мишустин. Ранее, Соснов был заместителем у прошлого директора "Фонда Кино", а также возглавлял аналитический департамент "Фонда Кино".

Теперь вы знаете, как выглядит человек, которого будут винить за качество российских фильмов осваивающих государственные средства на безвозвратной основе.

Можно конечно предположить, что все поменяется и деньги при Соснове будут давать только хорошим режиссерам под хорошие сценарии. Но что-то верится в это слабо.

В следующем году, в том числе при помощи "Фонда Кино" для помощи российским киноделам и прокатчикам будет распределено https://www.kinobusiness.com/news/v-minkultury-rossii-obyasnili-kak-budet-raspredelyatsya-gospodderzhka-sredi-organizatsiy-kinematogra/ 4,2 млрд. рублей.

В общем посмотрим, будут ли какие-то изменения в "Фонде Кино" или все будет как обычно – распределение средств прикормленным режиссерам, ужас в прокате, токсичная реакция зрителей, лучи добра в интернете и последующие объяснения "творческих неудач" современного российского кино.