Москвичи смогут узнать историю предков онлайн

28.12.2020, 19:58, Разное

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Раньше для получения такой информации

необходимо было приезжать в архив. Сейчас же найти информацию можно не выходя

из дома.

Заместитель мэра Москвы по вопросам

социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в онлайн-сервис “Моя

семья” вошли метрические книги более 1400 храмов, так как именно они до

1917 года выполняли функции современных отделов ЗАГС.

С января этого года архивное ведомство

приняло на хранение свыше 2500 документов личного происхождения. Всего же в

Главном архивном управлении хранится более ста тысяч писем, дневников,

открыток, рисунков, альбомов, заметок и других материалов, которые передали

горожане.

Сервис получит развитие в 2021 году. Тогда

его каталог планируют дополнить информацией по составу семей – из ревизских

сказок, которые вели госучреждения, и исповедных ведомостей, сформированных

священниках по каждому церковному приходу.