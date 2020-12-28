Москвичи смогут узнать историю предков онлайн
28.12.2020, 19:58,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Раньше для получения такой информации
необходимо было приезжать в архив. Сейчас же найти информацию можно не выходя
из дома.
Заместитель мэра Москвы по вопросам
социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в онлайн-сервис “Моя
семья” вошли метрические книги более 1400 храмов, так как именно они до
1917 года выполняли функции современных отделов ЗАГС.
С января этого года архивное ведомство
приняло на хранение свыше 2500 документов личного происхождения. Всего же в
Главном архивном управлении хранится более ста тысяч писем, дневников,
открыток, рисунков, альбомов, заметок и других материалов, которые передали
горожане.
Сервис получит развитие в 2021 году. Тогда
его каталог планируют дополнить информацией по составу семей – из ревизских
сказок, которые вели госучреждения, и исповедных ведомостей, сформированных
священниках по каждому церковному приходу.
Смотреть комментарии → Комментариев нет