“Для сохранения биоразнообразия”: Ученые рассказали об открытых новых видах живых существ

28.12.2020, 19:56, Разное

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Объединенный коллектив зарубежных ученых недавно провел исследование, в ходе которого изучил несколько глубоководных районов мирового океана. В результате исследователи смогли обнаружить дюжину новых видов живых организмов.

В процессе исследования, в котором принимали участие представители научных организаций из 13 стран, исследователи подвергли изучению ряд химических и физических процессов океана, при этом особое внимание уделялось изменениям океанской среды в свете динамики потепления и воздействия человечества. Как объяснили эксперты, поглощение водами большого количества углекислого газа в настоящее время приводит к изменению их химического состава, вызывая, к примеру, проявления коррозии кораллов. Спустившись благодаря высокотехнологичным агрегатам на глубины, недоступные для дайверов, исследователи обнаружили “целые сообщества, образованные губками или глубоководными кораллами”. При этом они упомянули, что поверхность океанского дна изучена даже меньше, чем поверхность Луны и Марса, и именно поэтому в таких местах подчас можно обнаружить множество не только новых отдельных видов, но и целых экосистем. Итогом поисков стало открытие 12 неизвестных ранее видов живых существ, относящихся к морским мхам, моллюскам и кораллам.

“Тропические леса являются важным местом для сохранения биоразнообразия на суше; то же самое верно и для глубоководных районов – есть важные места, которые необходимо защищать”, – резюмировали авторы научной работы. Об этом пишет BBC News.