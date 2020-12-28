“А как у вас дела?”: Ксения Собчак продемонстрировала фото своего захвата ОМОНом

28.12.2020, 19:56, Разное

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Популярная ведущая Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram оригинальный фотоснимок, на котором продемонстрирован момент её захвата представителями ОМОН. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фото телезвезда запечатлена сидящей в черном кресле и облаченной в ультракороткое платье, открывающее взору зрителя её оголенные ноги, руки, плечи, а также внушительную часть бюста. При этом запястья красотки крепко сжимают в руках двое мужчин, одетых в форму сотрудников ОМОН, их же коллега располагается за спиной Ксении Собчак. Впрочем, уже из тирады, которой хозяйка аккаунта сопроводила эпатажный снимок, становится понятно, что необычная ситуация на фото является всего лишь постановочным эпизодом. “А у вас как дела? Все подарки упаковали? Итоговый выпуск “Осторожно, новости” посмотрели?” – с такими вопросами обратилась ведущая к фолловерам.

Подписчики восприняли неожиданную фотосцену в микроблоге звезды довольно неоднозначно. Так, часть фолловеров наполнили публикацию Собчак ироничными комментариями, в которых фигурировали неоднозначные намеки на “ролевые игры” в исполнении ведущей. Несколько подписчиков прониклись вопросами хозяйки аккаунта и кратко описали свои предновогодние приготовления. Большинство же поклонников традиционно отметили привлекательные внешние данные любимицы, а также восхитились её оригинальным чувством юмора. За несколько часов пост набрал почти 50 тысяч “лайков”.