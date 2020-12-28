“Хорошего всем настроения”: Регина Тодоренко в образе Мэрилин Монро очаровала подписчиков

28.12.2020, 19:56, Разное

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Популярная ведущая Регина Тодоренко разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала перед фотокамерой в образе Мэрилин Монро. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от фолловеров.

Выложенное телезвездой в микроблоге фото демонстрирует хозяйку аккаунта, одетую в худи розового цвета и с надетым на голову светловолосым париком, стилизованным под образ знаменитой голливудской киноактрисы XX века Мэрилин Монро. Сложив руки и скрестив пальцы, красавица молча смотрит в объектив камеры смартфона и улыбается воображаемому зрителю. “Просто хорошего всем настроения”, – таким слоганом сопроводила снимок Тодоренко. Примечательно, что именно в данном имидже звезда экрана демонстрировала свою конкурсную программу в рамках шоу “Ледниковый период”.

Образ Регины Тодоренко весьма понравился подписчикам, которые в ответ наградили красавицу массой хвалебных комплиментов. К слову, некоторые из поклонников поинтересовались у любимицы, не желает ли она остаться в продемонстрированном образе на будущее. За несколько часов публикация набрала более 30 тысяч “лайков”.