Что известно о COVID-19 у детей к концу года

28.12.2020, 19:52, Разное

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Дети тоже болеют COVID-19

Дети могут заражаться от членов семьи, друзей, учителей и других людей, с которыми вступают в близкий контакт. Чем старше ребенок, тем выше у него риск развития COVID-19, требующего госпитализации. Однако новорожденные и дети первых месяцев жизни тоже в группе риска.

Вероятность смерти от COVID-19 у детей ниже, чем у взрослых, но некоторые дети умирают от этой инфекции. В США этот риск выше у детей латиноамериканского и афроамериканского происхождения.

Риски выше у детей с сопутствующими патологиями

Дети с определенными болезнями и патологическими состояниями чаще переносят COVID-19 в тяжелой форме. К таким состояниям относят ожирение, бронхиальную астму, неврологические расстройства, болезни сердца сниженный иммунитет.

Что такое мультисистемный воспалительный синдром у детей?

Иногда у детей, которые были инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2, может развиваться состояние под названием мультисистемный воспалительный синдром. Это состояние, которое можно назвать чрезмерной реакцией организма на инфицирование коронаирусом, возникает спустя две-четыре недели после начала заболевания. У некоторых из детей, у которых оно развилось, не было симптомов COVID-19. Детям с этим синдромом требуются госпитализация и интенсивное лечение. Иногда он приводит к смерти.

Что должны делать родители?

Ученые напоминают, что в первую очередь родители должны стараться сами не заразиться коронавирусом. Для профилактики COVID-19 необходимо:

следить за дистанцией, стараться не приближаться к другим людям ближе, чем на 2 метра;

носить маску вне дома;

мыть руки с мылом не менее 20 секунд, не трогать газа, нос и рот грязными руками.

Нужно избегать:

помещений (любых закрытых пространств) с плохой вентиляцией;

людных мест;

ситуаций с близким контактом с людьми, например, разговоров лицом к лицу.

Врачи рекомендуют всем детям старше шести месяцев пройти вакцинацию против гриппа. Она требуется каждый год, и на фоне пандемии особенно важна. Членам семьи при возможности нужно рассмотреть вакцинацию против COVID-19.