Мнение: Число судов у России, трусы Навального и невыплата денег ЮКОСу

28.12.2020, 19:50, Разное

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1. У России до сих пор меньше морских транспортных судов, чем было у СССР в 1991 году. Однако если считать не по штукам, а по количеству, выясняется, что дедвейт (полная грузоподъемность) нашего морского флота выше, чем дедвейт всего флота Советского Союза. Мы полностью компенсировали потери, связанные с развалом СССР. Коллега genby подробно разбирает вопрос:

https://genby.livejournal.com/884280.html

К началу раздела отрасли между союзными республиками транспортный флот Министерства морского флота (ММФ) СССР включал 1576 судов общим дедвейтом 20 млн т., в том числе судов флота пароходств, находящихся на территории РСФСР, — 836 ед. общим дедвейтом 11 млн т.

При разделе союзного флота нам отошло 50% судов. К сожалению, эта половина оказалась далеко не лучшей. В Северо-Западном и Южном бассейнах Россия лишилась рефрижераторных судов (остались у Латвии), танкеров ледового класса Латвии, морских паромов Латвии и Эстонии, лихтеровозов и большей части пассажирских судов Украины. На Балтике отсутствовал наливной флот, на Черном море — сухогрузный. Аварийно–спасательный флот, дислоцировавшийся в Черноморско–Азовском и Каспийском бассейнах, полностью перешел в собственность Украины, Грузии и Азербайджана. Российский флот остался без танкеров ледового класса, предназначенных для доставки нефтепродуктов в районы Арктики, рефрижераторных судов, морских паромов, пассажирского флота. Средний возраст судов транспортного флота превысил 19 лет .

Все крупнотоннажные верфи достались Прибалтике и Украине.

2. Мнение Алексея Николова, генерального директора телеканала RT, о новом популярном оппозиционном меме:

https://a-nikolov.livejournal.com/511950.html

Как хорошо знает любой опытный командировочный или просто путешественник, при поездке на (условно) два дня с собой практически всегда берется запас белья на три дня, т.е. с запасом. Либо человек запас чистого белья не берет вовсе, а привык он своё белье просто стирать по вечерам с расчетом на то, что оно высохнет к утру.

Во втором варианте отравить трусы вообще невозможно: если Навальный их с вечера постирал, а утром, приняв душ и отправляясь в ресторан завтракать, надел, то момента, когда они находились бы в одном месте, а он сам — в другом, не было. Остаётся первый вариант — Навальный, как и большинство граждан (и уж точно как практически все мужчины) в поездке трусы и носки вечерами не стирает, а складывает их в пакет — а утром, приняв душ, из другого пакета берет чистые. Стало быть, надо понять, в какой момент чекист мог бы проникнуть в номер Навального, чтобы нанести отраву на трусы. А также — каким образом он мог распознать именно те трусы, что Навальный наденет наутро. Давайте рассуждать.

Совершенно очевидно, что чекист мог проникнуть в номер только тогда, когда ни Навальный, ни кто-либо из его команды точно не мог туда вернуться. Это обеспечить можно было довольно легко — с помощью напарника, который следил бы за перемещениями группы по городу. Естественно, это можно было сделать только днем — до того, как Навальный с сопровождающими вернулся в гостиницу.

А вот узнать, какие трусы Навальный решит надеть следующим утром, у чекиста не было решительно никакой возможности. Следовательно, ему оставалось только одно: нанести отраву на две пары (или больше — ну, все, какие там остались). Но в этом случае у сподвижников Навального должна была иметься на руках настоящая, фактическая, железобетонная улика — чистые трусы с нанесенным ядом. Впрочем, на тех трусах, что были на Навальном в самолете, яд тоже должен был остаться. Вот это были бы действительно улики! Однако их, этих очевидных вещественных доказательств, почему-то нет. Ни трех отравленных трусов нет, ни двух. Ни даже одних — а уж они-то точно должна были быть. Но их нет. Есть бутылочка с отравленным горлышком, которая, уж извините, даже при самом изощренном воображении никак не объясняет теорию с отравленными трусами.

Отдельный вопрос — в чем смысл отравления именно трусов. На него также ответа нет (ну, кроме обычного объяснения на все случаи жизни — «вот до чего деградировала путинская система»). Потому что при всех тех же задачах и условиях гораздо эффективнее было бы намазать ядом внутреннюю поверхность носков: несравненно меньшим будет выветривание отравляющего вещества, а воздействие — более пролонгированным.

Да вообще намазать ядом можно было бездну всего вокруг — хоть те же простыни с наволочкой. Которые, между прочим, скрыть от любого независимого анализа (в отличие от трусов) ничего не стоило — как только Навальный покинул номер, их переодетые горничными чекистки немедленно бы сняли и отправили на утилизацию под более чем естественным предлогом уборки и смены белья. На зубную щетку элементарно было нанести яд — при этом даже если у Навального был какой-нибудь сосед/соседка по номеру, его бы яд точно не задел. Что ж до такого очевидного способа не додумались? Ну, натурально, полная деградация спецслужб, да?

3. К вопросу о том, зачем нужны были поправки в Конституцию:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/figu-vam-a-ne-57-mlrd-primenili-izmeneniia-v-konstituciiu-rossiia-ne-zaplatit-iukosu-5fe70b4ddba1eb4af8dd8481

Россия не собирается выплачивать Ходорковскому и его компании $57 млрд. Это следует из решения Конституционного суда, который однозначно постановил, что решения иностранных судов не распространяются на Россию до тех пор, пока это решение не признано самой Россией.

Напомню, что в предыдущей редакции Конституции был спорный пункт о приоритете международного права над законами Российской Федерации. Как этот странный пункт туда попал непонятно, но теперь, после изменений в Конституции, этот досадный казус был исправлен.

«Конституционный суд Российской Федерации дал определение, согласно которому, пункт 1 статьи 23 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» не допускает временного применения международного договора до момента вступления в силу федерального закона о его признании.»

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3151806.html

Напомню, что бывшие акционеры ЮКОСа в 2007 году обратились в Постоянную палату третейского суда в Гааге с требованием признать действия России по национализации ЮКОСа незаконными. В итоге, после долгой волокиты Арбитражный суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в $57 млрд.

Россия, обоснованно, не признает юрисдикцию Арбитражного суда в Гааге в этом деле, так как это внутреннее дело России, и никакие международные организации его рассматривать не имеют права. Но проблема была в том самом пункте Конституции, которая как бы обязывала Россию признать решение суда в Гааге.