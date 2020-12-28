 

“Мы загадали свое главное желание”. Alekseev и солистка “ВИА Гры” Синецкая обнародовали романтичное видео с поцелуями

28.12.2020, 19:48, Новости дня
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Украинский певец Alekseev 28 декабря разместил в Instagram романтичное видео, на котором запечатлен со своей девушкой – солисткой группы “ВИА Гра” Ульяной Синецкой.

В кадре влюбленные сперва флиртуют друг с другом, составляя план на 2021 год, затем Синецкая разворачивает обернутый лентой подарок, не показывая, что внутри, а в финале ролика пара целуется на камеру. 

Мы загадали свое главное предновогоднее желание. Догадываетесь какое?” – заинтриговал фолловеров певец.

О романе с Alekseev (Никитой Алексеевым) Синецкая заявила в ноябре 2020 года в интервью ведущей “Світського життя” на “1+1” Кате Осадчей. Тогда она сообщила, что ждет от избранника предложения руки и сердца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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