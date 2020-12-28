Минобороны Украины перехватило разговор сотрудников ФСБ, которые искали компромат на главу украинской разведки Буданова

28.12.2020, 19:48, Новости дня

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В декабре Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор двух сотрудников Федеральной службы безопасности России. Судя по записи, российские спецслужбы искали компромат на главу украинской разведки Кирилла Буданова, сообщает Минобороны.

По данным украинских разведчиков, разговор произошел между сотрудниками ФСБ Александром Склянко и Николаем Черныхом, которые находились в Симферополе и Донецке. Раньше они были сотрудниками крымского подразделения Службы безопасности Украины, но предали присягу и перешли на службу в ФСБ РФ.

На записи они обсуждали поиск информации в отношении Буданова и передачу ее в управление ФСБ РФ, которое специализируется на проведении специальных и диверсионных операций.

Прослушать запись, сделанную украинской разведкой, можно по ссылке.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил Буданова руководителем Главного управления разведки Минобороны.

По данным СМИ, машину Буданова пытались 4 апреля 2019 года в Киеве подорвать диверсанты, действующие в интересах российских спецслужб.