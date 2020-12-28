 

Украинка признана лучшей дзюдоисткой сезона

28.12.2020, 19:48, Новости дня
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Международная федерация дзюдо назвала украинскую спортсменку Дарью Белодед лучшей дзюдоисткой мира в сезоне 2019/2020. Об этом сообщил официальный сайт IJF.

Лучшим дзюдоистом федерация признала грузинского спортсмена Лухуми Чхвимиани.

В 2018 году Белодед в возрасте 17 лет и 11 месяцев стала самой молодой в истории чемпионкой мира по дзюдо. В финале в весовой категории до 48 кг украинка одержала победу над Фуной Тонако из Японии. Она также стала первой украинкой, завоевавшей золото на чемпионатах мира.

Через год Белодед повторила успех в Токио, в финальной схватке снова победив Тонако.

Дарья Белодед также является чемпионкой ІІ Европейских игр, которые состоялись в 2019 году в Минске. 

В 2019 году украинка побеждала на коммерческом Grand Slam по дзюдо в Абу-Даби, а в Тбилиси на Judo Grand-Prix заняла второе место. В 2020-м Белодед победила на Grand Slam в Париже. 

В марте 2020 года Белодед была признана лучшей спортсменкой года в Украине в премии “Герои спортивного года – 2019“, которую проводят Национальный олимпийский комитет и Министерство молодежи и спорта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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