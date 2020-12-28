 

Ходорковский: Березовский разыгрывал самоубийство и разыграл его до конца

28.12.2020, 19:48, Новости дня
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В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону российский бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский предположил, что российский бизнесмен Борис Березовский пытался инсценировать самоубийство.

“Я думаю, что он разыгрывал самоубийство и разыграл его до конца”, – сказал Ходорковский.

Он подчеркнул, что не встречался с Березовским, так как тот скончался до его освобождения из тюрьмы.

Ходорковский: Кучма ночью со всей дури ударил меня ножом, кровища хлещет, блин. Он потом сказал: “Я хотел ему выковырять глаз”. Читайте полную версию интервью

С 2000 года Березовский был политическим оппонентом президента России Владимира Путина. С 2001-го он находился в розыске по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и попытке насильственного захвата власти. С 2003 года Березовский проживал в Великобритании в статусе политического беженца.

Тело 67-летнего Березовского нашли в марте 2013 года в его доме в Великобритании. Главная версия следствия – самоубийство. Бизнесмен похоронен на кладбище в британском графстве Суррей.

В 2018 году старшая дочь Березовского Елизавета заявила, что ее отца могли отравить, чтобы всем окружающим казалось, будто он находится в депрессии, и убить с имитацией самоубийства.

Ходорковский, которого в 2010 году приговорили к 14 годам колонии по делу ЮКОСа, был помилован Путиным в декабре 2013-го.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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