 

В Ленобласти ввели комендантский час для детей на новогодние каникулы

28.12.2020, 19:42, Новости дня
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Комендантский час для подростков будет действовать в Ленинградской области на время новогодних каникул с 30 декабря по 10 января, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21.00 до 06.00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах», – передает РИА «Новости» сообщение властей региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничительных мерах в рамках постановления правительства области «О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции».

Ранее в Конституционном суде РФ (КС) пытались оспорить постановления губернатора Московской области по ограничениям на фоне распространения COVID-19. КС постановил, что региональные власти имеют право вводить ограничения на передвижение граждан в период пандемии коронавируса.



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