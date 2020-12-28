Британия установила новый рекорд по суточному приросту пациентов с COVID

28.12.2020, 19:42, Новости дня

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Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 41,3 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.

Днем ранее в королевстве было зафиксировано более 30,5 тыс. случаев заражения. Предыдущий антирекорд – 39,2 тыс. случаев – был установлен 23 декабря. За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев выросло на 26% по сравнению с предыдущим семидневным периодом и не опускалось ниже 30 тыс. в сутки с 19 декабря, передает ТАСС.

Число летальных исходов за последние 24 часа составило 357 (по сравнению с 316 в воскресенье). В общей сложности в Великобритании умерли свыше 71,1 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования превысило 2,32 млн.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявленным мутировавшим штаммом коронавируса. Новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Новый штамм становится доминирующим. В Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него теперь приходится большинство новых случаев заражения. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время более 70 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.