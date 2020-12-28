 

Сирийцы забросали камнями военный патруль США

28.12.2020, 19:42, Новости дня
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Сирийцы в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке страны забросали камнями военный патруль США, передает государственный телеканал САР Al-Ikhbariya.

Отмечается, что жители преградили дорогу патрулю американских оккупантов около поселения Аль-Кахтания к востоку от города Камышлы и забросали его камнями, передает РИА «Новости».

Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке арабской республики – в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.

В декабре несколько реактивных снарядов разорвалось на территории военной базы США, расположенной на севере сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Ракетному обстрелу подвергся лагерь американских военных, находящийся в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. Как сообщил телеканал «Аль-Хадас», военнослужащие США совместно с курдскими бойцами из коалиции «Силы демократической Сирии» проводят зачистку местности вокруг нефтяного объекта.



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