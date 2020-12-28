Мнение: Талант! Футболисты в России могут всё, кроме собственно футбола

28.12.2020, 19:34, Разное

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Нет, тут я реально потрясен. В ролике поёт… Леонид Слуцкий, бывший главный тренер по футболу сборной России, а сегодня главный тренер казанского “Рубина”. И ведь отлично поёт! Где ж он так выучился?!

Ему, говорят, уже в шутку предлагают принять участие в “Голосе”. А я думаю, что он бы там в грязь лицом не ударил.