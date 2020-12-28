 

Для борьбы с депрессией россиянам раздадут воздушно-пузырчатую плёнку

28.12.2020, 19:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россиянам раздадут воздушно-пузырчатую плёнку. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Они считают, что мера может помочь в условиях затягивающейся самоизоляции и растущей общей раздражительности. 

Как известно, такая плёнка – известное народное средство для снятия стресса и расслабления. К тому же учёными доказано, что хлопанье пузырьков гораздо эффективней повышает мелкую моторику, чем перелистывание толстых денежных пачек. 

«Мы решили раздать плёнку гражданам. Чтобы они смогли успокоить нервы, снять общее напряжение и избавиться от вынужденного безделья. Пусть хлопают с пользой», – заявляют законодатели.

Сообщается, что часть плёнки уже закуплена и готова к отправке в региона. На каждого гражданина предусмотрено единоразово около 2, 5 метра этого релаксанта. Пункты выдачи откроются уже в ближайшее время.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / В Москве педофил совращал 11-летнюю девочку в квартире ее бабушки

26.08 / Профессор Соловей назвал сценарий безопасного ухода Лукашенко от власти

06.11 / У Тарзана объявилась еще одна любовница

08.11 / Мнение: Письмо: “Она не из тех девушек, что признаются”

06.08 / Похорошевший Евгений Капорин, Леха из «Сватов» поразил поклонников сериала

02.12 / «Вижу только положительные эмоции»

02.11 / Стоянов об Олейникове: «Такого родного человека из друзей в моей жизни больше нет»

22.09 / В Подмосковье украли конфискованные товары на 10 миллионов

01.10 / Медики назвали пять полезных советов, которые помогут похудеть за неделю

21.11 / Русскоязычные СМИ Канады

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска