Для борьбы с депрессией россиянам раздадут воздушно-пузырчатую плёнку

28.12.2020, 19:31, Разное

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Россиянам раздадут воздушно-пузырчатую плёнку. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Они считают, что мера может помочь в условиях затягивающейся самоизоляции и растущей общей раздражительности.

Как известно, такая плёнка – известное народное средство для снятия стресса и расслабления. К тому же учёными доказано, что хлопанье пузырьков гораздо эффективней повышает мелкую моторику, чем перелистывание толстых денежных пачек.

«Мы решили раздать плёнку гражданам. Чтобы они смогли успокоить нервы, снять общее напряжение и избавиться от вынужденного безделья. Пусть хлопают с пользой», – заявляют законодатели.

Сообщается, что часть плёнки уже закуплена и готова к отправке в региона. На каждого гражданина предусмотрено единоразово около 2, 5 метра этого релаксанта. Пункты выдачи откроются уже в ближайшее время.