Мнение: 12-ый ресурс

28.12.2020, 19:22, Разное

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Сразу покажу продолжение шумерской истории.

На самую страшную, но и самую важную тему.

В стихотворении “Диалог” нет или не было никогда 12-го куплета.

Но в 11-ом куплете есть дословная цитата из более древнего стихотворения. Датировкой примерно 3 тысячи лет до нашей эры, то есть 5 тысяч лет назад.

Это стихотворение о Гильгамеше, более ранее, чем стихи, вошедшие в известный эпос о Гильгамеше.

Более ранняя версия.

Отрывок из этого стихотворения я приведу, поскольку ссылка на него в стихотворении “Диалог” не случайна.

“Жрец Гильгамеш к Горе Бессмертного

обратил помыслы.

Рабу своему Энкиду молвит слово:

“Энкиду, гаданье на кирпиче не сулит жизни!

В горы пойду, добуду славы!

Среди славных имен себя прославлю!

Где имен не славят, богов прославлю!”

Раб его Энкиду ему отвечает:

“Господин, если в горы пойдешь, Уту оповести!

Бога Уту, героя Уту оповести!

Горы! Они — творение Уту, Уту оповести!

Горы, где рубят кедры, — творенье героя Уту,

Уту оповести!”

Вот Уту в небесах диадемой лазурной себя венчал,

С воздетой главой по небу пошел.

Гильгамеш козленка чистого, светлого взял,

Козленка рыжего, жертвенного к груди прижал,

Руку к устам в молитве поднес,

Богу Уту на небеса кричит:

“Уту, в горы стремлю я путь, ты ж помощником мне будь!

В горы кедров стремлю я путь,

ты ж помощником мне будь!”

Уту с небес ему отвечает:

“Могуч и почитаем ты, зачем же в горы стремишься ты?”

Гильгамеш ему отвечает;

“Уту, слово тебе скажу, к моему слову ухо склони!

О моих замыслах скажу, к моим надеждам слух обрати!

В моем городе умирают люди, горюет сердце!

Люди уходят, сердце сжимается!

Через стену городскую свесился я,

Трупы в реке увидел я,

Разве не так уйду и я? Воистину так, воистину так!

Самый высокий не достигнет небес,

Самый огромный не покроет земли,

Гаданье на кирпиче не сулит жизни!

В горы пойду, добуду славы!

Среди славных имен себя прославлю!

Где имен не славят, богов прославлю!”

Вот в этом стихотворении мы видим альтернативный ответ на вопрос Господина из прошлого стихотворения. Но только здесь Господин отвечает сам себе, как и должно быть, если он сам себе Господин.

Прошлое стихотворение было про фрустрацию всех ресурсов из-за отказа Господина (воли) брать на себя ответственность.

Здесь Господин уверен в своем желании отправиться к горе Бессмертного для подвигов.

И раб (рассудок), видя это его уверенное желание, поддерживает его и дает разумный совет.

Вот чем должен заниматься ум. Вот это и есть стратегия. Как сделать желаемое лучше.

Энкиду советует Гильгамешу обязательно обратиться к Уту, богу Солнца, принести ему жертву и предупредить его о своем намерении, идти в горы для подвигов. С точки зрения психологии – советует осознать свои границы и увидеть, где заканчиваются его возможности и полномочия, снять корону, поклониться высшим силам, оставить мысли о своей грандиозности и всемогуществе, поправить локус контроля в границы. Это позволит держать равновесие, чувствовать опору и иметь больше сил.

Интересно, что Энкиду и раб, и друг Гильгамеша, и даже его возлюбленный в некоторых частях эпоса.

Это распространяется и на отношения воли и ума. Ум – это раб, он же может быть и другом, если вы не перекидываете на него ответственности и не кормите с помощью него корону, и он же будет лучшим партнером. А если перекидываете ответственность, он станет для вас врагом как в стихотворении “Диалог” и приведет в пропасть.

12-ый ресурс связан с осмыслением вопроса жизни и смерти, и если ваш ум – не слуга воли, а ее господин, это самый страшный ресурс для вас. Вы стремитесь бежать от мыслей о смерти, вы выстраиваете защиты вокруг этой темы, отрицаете ее, и любой намек на эту тему вызывает стресс и стремление отключить сознание.

Все аддикции 12-го ресурса: алкоголизм, наркомания, пищевая аддикция и все химические – это по сути бегство от мыслей о трансцендентном, о том, что будет после нас, о том, что есть за пределами нашего сознания и нашего времени.

Единственный способ справиться с этим стрессом без отрицания темы смерти, без блокировки ресурса показан в отрывке, который я привела.

Индивидуальная жизнь конечна и этот факт нужно просто принять и перестать обдумывать, поскольку все думанья такого характера – мимо границ, вот почему они так быстро истощают и вгоняют в депрессию, либо наоборот побуждают воображать бессмертие и грандиозность, поощряют корону и, возможно, являются ее главной причиной. Не надо обдумывать свою смерть никогда. Но не обдумывать этот факт не означает его отрицать.

На той границе где человек предчувствует конец индивидуальной жизни он должен переключаться на размышления о коллективных нуждах. Это мгновенно возвращает в границы и восстанавливает нормальное состояние энергии.

И вот эти слова, которые процитированы в “Диалоге” можно сделать мантрой в таких ситуациях.

“Через стену городскую свесился я,

Трупы в реке увидел я,

Разве не так уйду и я? Воистину так, воистину так!

Самый высокий не достигнет небес,

Самый огромный не покроет земли,

Гаданье на кирпиче не сулит жизни!

В горы пойду, добуду славы!

Среди славных имен себя прославлю!

Где имен не славят, богов прославлю!”

Речь не идет только о великой миссии, о любых полезных поступках, и не нужно при этом славить себя, иначе опять возникают мысли о личном бессмертии, свое имя славить можно, а лучше славить то, что вам близко и важно, “своих богов прославлю” = прославлю свои ценности.

Когда фокус переключается на коллективное, страх смерти исчезает и паника по этому поводу проходит.

К сожалению сам по себе страх обладает липкостью и фокус часто застревает на нем.

Но необходимо как-то справиться и оторвать. Перевести на какое-то дело, полезное другим, даже на самое простое и маленькое.

Главное – перевести фокус с себя совсем. При мыслях о смерти нельзя держать фокус на себе, это опасно.

На иллюстрациях к посту – алебастровая фигурка вавилонской Астарты (она же, по всей видимости, шумерская Инанна, аккадская Иштар, египетская Изида)с красными рубиновыми глазами, хранящаяся в Лувре.

Как вы думаете, почему при взгляде на рубиновые глаза Иштар у большинства людей возникает страх?

А у вас какое чувство?

А 12-ый ресурс вас пугает? Чувствуете связь химических аддикций с фрустрацией этого ресурса?

О прокачке этого ресурса мы еще будем говорить после Нового года, разбирая миф о Геракле с 15-го теста и египетский папирус с 22-го.