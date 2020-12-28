Мнение: 2020

28.12.2020, 19:14, Разное

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На мой взгляд, главным итогом 20 года для России можно назвать видимое воплощение так называемых майских указов Путина. О которых население знало в основном только то, что они есть, что они призваны что-то там улучшить, так как времени на раскачку, как известно, у нас отродясь не было. Указы жили отдельно, народ — отдельно, и никакого интереса они, по большому счету, не вызывали. Очередной проект грандиозного распила и разворовывания бюджета — ничего нового.

Однако в 20 году всё изменилось. И майские указы (точнее, их воплощение на практике) внезапно постучались в дом к каждому. Коронавирус расставил всё по своим местам. Уничтоженная («оптимизированная») российская медицина не смогла вытянуть тривиальное острое респираторное заболевание, отличающееся от «обычного» гриппа. Новый вирус оказался не страшнее и не смертельнее старых, он был (и есть) просто другой. И заточенная строго на единственный вариант реагирования система (точнее, ее кастрированные останки) не справилась.

Суть «оптимизации» – в сокращении расходов, что на практике вылилось в ликвидацию всех имеющихся резервов здравоохранения как системы. Она была лишена запаса устойчивости. Уберите у Троицкого моста три из пяти металлических опор и на всякий случай еще парочку — каменных со стороны Петроградки. Мост, наверное, стоять будет. До первой пробки, когда на нем скопится пару сотен машин в обе стороны. И любой проезжающий по нему трамвай станет причиной обрушения всей конструкции. Если с житейской точки зрения такой пример выглядит вполне здравым, а потому нелепым в плане практического воплощения, то с российским здравоохранением было сделано именно это. Коронавирус стал тем самым трамваем, который весело дребезжа, заехал на мост. И даже проехал по нему десяток-другой метров.

Безграмотные на уровне тягчайшего государственного преступления майские указы Путина — и есть ключевая причина свалившейся на страну катастрофы 20 года. И это не просто абстрактная величина — за первые десять месяцев текущего года сверхсмертность в стране составила более 160 тысяч человек — именно столько умерло сверх «обычной» численности по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года. Фактически сверхсмертность в 2020 году будет на уровне двухсот тысяч человек. Это число — люди, убитые путинскими майскими указами. Убитые хладнокровно, с полным пониманием происходящего.

2020 год — это год прямого и ничем не прикрытого геноцида российского народа. Если раньше об этом можно было говорить гипотетически, на качественном уровне, то в 20 году мы перешли к количественному измерению преступных последствий правления Путина и его людоедского режима. Обвинительное заключение для будущего трибунала, который должен будет вынести приговор и режиму, и его действующим лицам, стало обрастать конкретикой.

Это — важнейший итог 20 года для нашей страны. Теперь прятать звериное бесчеловечное лицо правящей нами бандитской власти стало невозможным. Всё открыто, всё на виду. С цифрами и полным пониманием причин происходящего. Теперь любой исполнитель преступных приказов и решений власти по отношению к нашему народу должен отдавать себе отчет в том, что формула «Я солдат/чиновник, я выполнял приказ» больше не действует. Двести тысяч убитых — слишком много, чтобы попытаться спрятаться за их могилами.