 

Мнение: Советский Ереван в цвете.

28.12.2020, 19:10, Разное
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Советский Ереван в цвете. 70-е и доперестроечные 80-е.
Времена без национальной розни, отрезанных голов, взаимного геноцида и этнических чисток, грызни за аулы в горах и прочих чудесных вещей наступившей демократии и "расцвета национального самосознания".

Но оковы советского тоталитаризма пали и "свободные республики" сейчас достаточно наглядно демонстрируют, какого прекрасного будущего их лишили большевики на 70 лет.

Источник: Colonel Cassad



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