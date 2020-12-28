Мнение: Советский Ереван в цвете.

28.12.2020, 19:10, Разное

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Советский Ереван в цвете. 70-е и доперестроечные 80-е.

Времена без национальной розни, отрезанных голов, взаимного геноцида и этнических чисток, грызни за аулы в горах и прочих чудесных вещей наступившей демократии и "расцвета национального самосознания".

Но оковы советского тоталитаризма пали и "свободные республики" сейчас достаточно наглядно демонстрируют, какого прекрасного будущего их лишили большевики на 70 лет.