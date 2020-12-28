Мнение: О чисто русской неблагодарности

28.12.2020, 19:08, Разное

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Совсем не секрет, что основы советской промышленности, почти проеденной сегодня, были построены в 1930-е на крестьянских костях сталинскими заключёнными ГУЛАГ, которыми руководили американские, немецкие, итальянские и т.п. инженерные головы. Только благодаря #США появились 1500 заводов и фабрик из 9 тыс. флагманов социалистической индустрии. О чём напоминает и заглавное историческое фото.

Американского промышленника Генри Форда, стоящего в центре, узнать нетрудно. По бокам от него – советские коммерсанты: слева – заместитель председателя ВСНХ #СССР Валерий Межлаук, справа – председатель правления советско-американской торговой компании «Амторг» Саул Брон. Фото сделано в 1930 г. сразу после подписания контракта на строительство завода Форда в Нижнем Новгороде, который к концу стройки был переименован в Горький.

Всего за 18 месяцев автозавод был построен в чистом поле и в январе 1932 года выдал первую партию советских «Фордов» – грузовиков ГАЗ-АА. Все они были собраны из американских машинокомплектов. Кстати, фордовская модель была взята за основу именно за простоту изготовления комплектующих и последующей сборки: более сложное производство вчерашние крестьяне, мобилизованные на флагман советского автостроения, освоить не могли даже под руководством американских инженеров. И в процессе локализации конструкцию полуторки упростили ещё больше. Именно поэтому машина получилась менее надёжной в сравнении со своим американским прототипом.

Тем не менее, для тогдашнего СССР это был технологический прорыв. До того в стране работали всего три машиностроительных предприятия, которые за пять лет выпустили всего 1556 грузовых и 150 легковых машин. А тут счёт пошёл на десятки тысяч грузовиков в год (проектная мощность была 100 тыс. машин ежегодно). По сути, это достижение сравнимо с запуском первого «Спутника».

И как же страна отблагодарила своих героев?

Ладно, Генри Форду было уплачено 40 млн долл. золотом – конфискованным у духовенства или полученным за счёт массированного зернового экспорта, для которого ограбили деревню. Но остальные…

Работавших на стройке зеков просто вычеркнули из истории. Сразу же появилась красивая легенда, что флагманы первых пятилеток строили комсомольцы-добровольцы. Которые, на самом деле, в большинстве своём сбегали оттуда из-за невыносимых условий социалистической эксплуатации.

Валерий Межлаук, возможно, один из лучших специалистов по народнохозяйственному планированию тех лет, в 1937 году был подложно обвинён контактах с германским правительством, участии в группировке «правых» и в руководстве латышским контрреволюционным подпольем. Расстрелян в 1938 году. Саул Брон в том же 1937 году был также арестован – за шпионаж, террористическую деятельность, организацию покушения на жизнь Сталина. И также в 1938 году расстрелян. Обоих реабилитировали посмертно в 1956 году, но всё же из истории сталинской индустриализации деликатно вычеркнули до конца 1980-х.

Ну и про тысячи американских специалистов, приехавших в СССР для технической поддержки социалистических строек и фактически заложивших основы советской инженерной школы, тоже как-то все скромно забыли. Не репрессировали как чуждый класс – и то хлеб…

Достойная благодарность, не так ли?