Названы продукты, которые нужно есть после 60 лет

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28.12.2020, 19:04, Разное
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Медики рассказали о продуктах, которые должны присутствовать в рационе людей после 60 лет. Правильное питание выступает залогом хорошего самочувствия, поскольку в организме в данный период уже происходят различные изменения.
Ученые считают, что после 60 лет людям обязательно необходимо есть ягоды. Они помогают замедлить развитие нарушений когнитивного характера. Все дело в том, что в этом продукте содержатся флавоноиды, антиоксиданты и компоненты, подавляющие воспалительные процессы.

С возрастом у людей падает уровень витамина D, поскольку у кожи пропадает способность синтеза элемента под воздействием солнца. В связи с этим нужно включать в рацион желтки яиц, чтобы восполнить его недостаток.

Результаты проведенных исследований показывают, что у пожилых людей присутствует риск развития предгипертонии и гипертонии. Влияние соли на уровень артериального давления помогает снижать калий, а он, в свою очередь, содержится в бананах.



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