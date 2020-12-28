Названы продукты, которые нужно есть после 60 лет

28.12.2020, 19:04, Разное

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Медики рассказали о продуктах, которые должны присутствовать в рационе людей после 60 лет. Правильное питание выступает залогом хорошего самочувствия, поскольку в организме в данный период уже происходят различные изменения.

Ученые считают, что после 60 лет людям обязательно необходимо есть ягоды. Они помогают замедлить развитие нарушений когнитивного характера. Все дело в том, что в этом продукте содержатся флавоноиды, антиоксиданты и компоненты, подавляющие воспалительные процессы.

С возрастом у людей падает уровень витамина D, поскольку у кожи пропадает способность синтеза элемента под воздействием солнца. В связи с этим нужно включать в рацион желтки яиц, чтобы восполнить его недостаток.

Результаты проведенных исследований показывают, что у пожилых людей присутствует риск развития предгипертонии и гипертонии. Влияние соли на уровень артериального давления помогает снижать калий, а он, в свою очередь, содержится в бананах.