 

Ученые рассказали о вероятном разрушительном землетрясении в Израиле в ближайшее время

28.12.2020, 19:04, Разное
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Израильские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили сейсмические особенности страны. По прогнозам исследователей, уже в ближайшие десятилетия в Израиле может произойти разрушительное землетрясение.
Как объяснили ученые, представляющие одну из научных организаций Тель-Авива (Израиль), ряд подземных толчков силой в 6,5 баллов по шкале Рихтера может произойти в течение 4-5 десятков лет. Такой вывод они сделали на основании результатов сбора информации по геологическим аспектам Мертвого моря за 220 тысяч лет, полученных в процессе бурения морского дна и взятия соответствующих проб. Образцы были проанализированы, продемонстрировав в итоге закономерность: на данной территории аналогичные землетрясения случаются через 130-150 лет. Стоит отметить, что последнее разрушительное проявление природной стихии произошло почти столетие назад, в 1927 году. Тогда его жертвами стали сотни жителей региона, были повреждены многие строения, а общее количество погибших превысило 250 человек.

Исходя из математических расчетов, в результате ближайшего вероятного землетрясения человеческие потери могут быть еще более значительными, ведь на упомянутой территории сейчас проживает людей втрое больше, чем столетие назад. Об этом пишет Medikforum.ru.



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