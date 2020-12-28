 

Женщины больше мужчин пострадали во время самоизоляции

28.12.2020, 19:00, Разное
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Группа канадских исследователей исследовала влияние изоляции на психическое здоровье, качество сна, настроение и эмпатию во время весенней волны пандемии COVID-19, когда многие страны ввели строгие ограничения. В онлайн-опросе приняли участие 573 жителя Канады – 112 мужчин и 459 женщин, средний возраст респондентов составил 25,9 лет. 

Примерно 66% респондентов сообщили об ухудшении сна, о хронической бессоннице — свыше 39%. У всех без исключения опрошенных были выявлены симптомы тревожности и стресса, но сильнее всего они проявлялись у женщин. Они чаще сообщали о депрессии и тревожности, кроме того, их состояние ухудшалось со временем гораздо заметнее, чем у мужчин.

Исследование также показало, что женщины более чувствительны и внимательны к эмоциям других людей, лучше проявляют эмпатию и оказывают поддержку в сложное время. По мнению авторов, повышенная эмпатия напрямую связана с депрессией и тревожностью, а также с тем, что женщины вынуждены чаще заботиться о своих близких, в том числе в случае болезни кого-то из членов семьи. 

Ранее американские ученые проанализировали влияние удаленной работы на физическое и психическое здоровье. Около 75% респондентов обнаружили у себя симптомы психических расстройств, причем женщины сообщали о депрессии чаще, чем мужчины. Более 64% человек заявили о новых проблемах со здоровьем. В частности, многие участники пожаловались на боли в шее. Авторы опроса отмечают, что женщины с низким уровнем дохода сообщали минимум о двух новых проблемах со здоровьем, появившихся во время удаленной работы.

Удаленка сказалась и на пищевых привычках людей: большинство респондентов сообщили о том, что стали больше есть и уделять меньше времени физическим упражнениям. По мнению авторов исследования, именно этот фактор во многом повлиял на ухудшение состояния здоровья участников опроса.



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