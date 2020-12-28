 

В Великобритании ограничат рекламу вредной еды

28.12.2020, 18:56, Новости дня
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С апреля 2022 году в Великобритании запретят ряд рекламных акций продуктов и напитков с высоким содержанием жиров или сахара. Об этом сообщает правительство страны.

В список продуктов, по отношению к которым применяются запреты, вошли шоколад и сладости, чипсы, безалкогольные напитки, сладкие, молочные или сокосодержащие напитки, торты, выпечка, пудинги, печенье, крупы, йогурты, пицца, готовые блюда.

В частности, будет запрещено выставлять нездоровую пищу на кассах и проводить рекламные акции формата “купи один – получи второй бесплатно” или “купи два – получи три” для такой еды. Также заведениям питания запретят предлагать бесплатные сладкие напитки.

Похожие правила будут применяться и к веб-сайтам: будет запрещено размещать ссылки для продажи нездоровой пищи на домашних страницах сайтов или на страницах оформления заказа и оплаты.

Все эти правила будут применяться только к более крупным розничным торговцам, имеющим 50 и более сотрудников. Ограничения на размещение нездоровой пищи установлены для магазинов площадью более 185 м2 за исключением специализированных розничных магазинов, таких как магазины шоколада.

Такое решение властей связано с проблемой массового ожирения. В Великобритании 63% взрослых имеют избыточный вес или живут с ожирением, а треть детей выпускаются из начальной школы с избыточным весом или ожирением. Кроме того, лечение заболеваний, связанных с ожирением, обходятся государству в £6 млрд (228 млрд грн) в год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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