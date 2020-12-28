Кабмин Украины восстановил Министерство аграрной политики

28.12.2020, 18:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кабинет Министров Украины на заседании 28 декабря восстановил Министерство аграрной политики Украины. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Правительство исключило из постановления от 2 сентября 2019 года пункт, которым было реорганизовано Министерства аграрной политики и продовольствия путем его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Это, по сути, дает старт созданию нового Министерства аграрной политики”, – сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Министерство аграрной политики Украины было упразднено правительством Алексея Гончарука в сентябре 2019 года. Его объединили с Министерством экономического развития и торговли. Новое ведомство получило название Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила министром аграрной политики Украины главу Госгеокадастра Романа Лещенко.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист