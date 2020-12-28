Береза: Власть вспомнила – чтобы закончилась война, надо просто перестать стрелять. А если перестать тестировать украинцев, то и статистика COVID-19 улучшится

28.12.2020, 18:56, Новости дня

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Креативные парни у нас во власти. Они посмотрели, что при проведении 70 тыс. тестов за сутки выявляется более 16 тыс. новых больных COVID-19. Поэтому они вспомнили идею Зеленского о том, “чтобы закончилась война – надо просто перестать стрелять”, и уменьшили количество проводимых тестов в пять раз. Нужно просто перестать тестировать украинцев – и статистика улучшится.

До такого креатива не додумались власти Германии, Израиля или Канады. Либо потому что они не очень креативные, либо потому что они не цифры подгоняют под желаемый результат, а хотят знать, что происходит в стране, чтобы понимать, как реагировать и какие меры применять.

Жду теперь ярких заявлений от Зеленского, Шмыгаля и Арахамии, что раз такой низкий уровень заболеваний в стране, то и вакцинация украинцам не нужна. А для большего эффекта можно проводить не более 1000 тестов в день. Тогда статистика будет еще лучше. Тем более, что наши западные партнеры и так знают то, что у нас во власти идиоты и в Украине чуть ли не самое малое количество проводимых тестов в Европе.

Да, такой уриноофтальмологической терапии с гражданами Украины еще никто и никогда не проводил. Ну, ведь подонки же…

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора