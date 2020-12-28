Происшествия: Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

28.12.2020, 18:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах?

В понедельник двое вооруженных ножами террористов совершили нападение на сотрудников патрульно-постовой службы, которые несли службу в центре Грозного. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, целью нападения была попытка завладеть огнестрельным оружием. Один полицейский погиб, еще один – ранен, его состояние стабильное.

По словам руководителя республики, личности бандитов установлены. «Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республики и работали в одной из пекарен», – сообщил Кадыров. Оба они ликвидированы ответным огнем. Кадыров выразил соболезнование семье погибшего сотрудника полиции, а чуть позже и сам побывал на месте происшествия.

Можно предположить, что боевики хотели придать своей акции максимальный резонанс, для нападения они выбрали самый центр города – перекресток улицы Мира и проспекта Путина. Во всяком случае, если их целью было бы только завладение оружием, то атака могла бы произойти и в менее людном месте.

«Враги мирной жизни в Чечне напоминают, что они – сила, у них остаются сторонники, ресурсы, и они в любой момент могут испортить настроение властям», – сказал газете ВЗГЛЯД по этому поводу чеченский политолог Саид Бицоев. Однако он не видит в инциденте признаков широкомасштабного террористического реванша. «Прежние нападения на силовиков в Чечне были масштабные, с гораздо большим количеством жертв. Террористы на бронеавтомобилях таранили блокпосты, пикеты, а иногда подъезжали к полицейским просто на велосипедах, чтобы не вызывать подозрений. Террористы очень изобретательны, но и власти Чечни противостоят им квалифицированно и системно», – подчеркнул собеседник.

«Власти создали сильный блок из частей Минобороны, Росгвардии, ОМОНа. Нападения в республике все равно время от времени происходят, но нельзя говорить о том, что их количество увеличивается», – констатировал он.

Происшествие на улице Мира – второе за последние месяцы проявление активности бандитского подполья в столице Чечни. Напомним, 13 октября в Октябрьском районе Грозного произошел бой –были ликвидированы четверо боевиков, которые засели в частном доме. Тогда в ходе операции погибли двое бойцов Росгвардии, еще один полицейский получил ранение. По итогам ликвидации Кадыров сообщил, что террористическая группа числилась в оперативной базе «давно и находились в розыске». «Все последнее время эти шайтаны были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах», – сообщил глава республики.

Тогда эксперты не исключили, что боевики с большой степенью вероятности проникли на Северный Кавказ с Южного, а именно – с территории Азербайджана, откуда в теплое время года, через приграничные горные районы Дагестана можно пройти в Чечню.

В разгар боев в Карабахе директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о переброске в зону конфликта примерно пяти тысяч боевиков. Он перечислил джихадистские структуры, чьи представители были переброшены на Южный Кавказ. О том, что преступники, ликвидированные в октябре в Грозном, могли быть теми самыми боевиками, которых Турция направила из Сирии для участия в карабахском конфликте, говорил тогда и премьер-министр Армении Никол Пашинян – в интервью РИА Новости.

«В свое время воевать в Сирию уходило много людей из республики. Те, кого не убили, скорее всего, остались жить там. Массового возращения этих людей в Чечне пока не ощущается, насколько я знаю по свидетельствам моих родственников и знакомых», – отметил Бицоев. – У нас люди все на виду – просто как пятна на снегу. Чеченцы способны идентифицировать чужака даже по длине бороды, по выражению лица».

Хотя непосредственными участниками нынешнего теракта в Грозном оказались молодые люди из соседней Ингушетии, политолог не исключает, что инициаторами были люди, вернувшиеся из-за рубежа. «Внешние силы не оставляют попыток дестабилизировать мирную жизнь в Чечне, дискредитировать власти республики», – сказал Бицоев.

Большинство участников таких нападений – выходцы из самой Чечни или ближайших регионов, соглашается генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов. «Насколько известно,

в последнее время в республики не проникали представители других этносов из зарубежных террористических организаций»,

– объяснил собеседник. «Во-первых, борьба с терроризмом в республике ведется уже не первый год и показывает свою эффективность. Если проследить динамику последних лет, то можно увидеть, что не только количество терактов, но и подобных нападений и перестрелок значительно снизилось», – подчеркнул Ворожцов. Но, добавил он, полностью преодолеть террор в Чечне не удается, поскольку подполье опирается на зарубежную поддержку.

По словам эксперта, активизация ячеек может происходить при смене «амиров», когда новый полевой командир хочет продемонстрировать спонсорам свои возможности. «Вторым фактором может стать поступление очередного «транша помощи», который террористам надо отработать и показать, что их не зря поддерживают», – отметил Ворожцов.

Генерал также обращает внимание на то, что теракт, скорее всего, был приурочен к Новому году. «Это традиционная история – попытка воздействовать на власти в преддверии различных дат, праздников. Это практика определенной части террористов», – убежден Ворожцов.

По оценке эксперта, недавнее осложнение обстановки в Закавказье будет сказываться на безопасности северокавказских границ России. «Не секрет, что многие представители террористического подполья, зарубежные руководители бандформирований проникали на территорию Дагестана и Чечни именно через Азербайджан. Этот фактор нужно учитывать», – сказал собеседник.

Ворожцов надеется, что спецслужбы Азербайджана видят опасность данной ситуации и делают все, чтобы минимизировать подобные риски. «Одно дело – это бои в Карабахе, совсем другое – отношения с Россией. Баку в последние годы ведет продуманную и мудрую политику. Вряд ли есть основания накопленный опыт взаимодействия с Москвой подвергать риску», – полагает эксперт.

Тем временем, передал ТАСС, управление Следственного комитета по Чеченской республике уже возбудило дело по статье 317 УК – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Теги:

Чечня

,

терроризм

,

Рамзан Кадыров

,

Грозный