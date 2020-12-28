 

Последнее обновление для смартфона Redmi Note 8 Pro начало «ломать» гаджеты

28.12.2020, 18:46, Новости дня
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Вышедшее на днях очередное обновление прошивки для Redmi Note 8 Pro в буквальном смысле начало ломать современные высокопродуктивные гаджеты. Точнее говоря, пользователи после перепрошивки увидели на своих устройствах появление критической ошибки.

Эксперты советуют быть осторожным. Распространенной компанией Xiaomi обновление для MIUI 12 в версии V12.0.3.0.QGGEUXM на модель смартфона Redmi Note 8 Pro лучше не устанавливать.

В некоторых случаях появлялась критическая ошибка программного обеспечения, из-за которой устройство отправлялось в бесконечный цикл перезагрузок. Разработчику ПО уже известно о проблеме, и он трудится над ее устранением, сообщили представители Xiaomi.



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