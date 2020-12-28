 

Мнение: Новый год к нам мчится, скоро ВСЁ случится…

28.12.2020, 18:42, Разное
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Почему-то у народа нынче принято всячески проклинать “проклятый 2020-й”, дружно орать “Фуууу! Какой ужасный был год!” и “Уходи, противный!” При этом интенсивно подразумевается, что 2020-й – это было какое-то досадное недоразумение, выброс, гигантская флуктуация, но вот он закончится – и всё тут же станет снова “зашибись”.

А, собственно, почему? На чем основаны эти надежды? 2020-й показал, что не только наша Раша, но и весь мир основательно прогнили, что человечество, в общем-то, недостойно даже того уровня развития, которого оно достигло, а ценности “безопасности” самым безнадежным образом ВЕЗДЕ превалируют над ценностями свободы; удивительно ли, что при таких настроениях мир стремительно, при первой же возможности начал превращаться в большой концлагерь?

Так что куда вероятнее, что 2020-й был еще вполне безобидным годом. А вот дальше все станет намного круче. Все по старому советскому анекдоту:

– Деда, деда, ну скажи: а чего, правда был 1937 год?
– Да что ты, внучок, конечно, не было. Но будет!

Источник: Размышления вольного социолога



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