 

За секунды: обрушение моста в Китае сняли на видео

28.12.2020, 18:14, Разное
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Мост продолжительностью в 800 метров, соединявший два берега реки Чанша в провинции Хуань на юге Китая, обрушился всего за десять секунд, передает Пятый канал. Речь идет не о трагическом происшествии, а о слаженной работы взрывотехников, привлеченных для демонтажа сооружения. Сам мост был уже ветхим, а поблизости уже возведен новый, который будет введен в эксплуатацию уже в ближайшее время.



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