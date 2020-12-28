 

Россия продлила запрет на полеты в Великобританию из-за новой мутации COVID-19

28.12.2020, 18:14, Разное
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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за ситуации с распространением COVID-19. Ограничение на полеты будут действовать до 12 января следующего года.

Напомним, что временный запрет на авиасообщение вступил в силу 22 декабря. Эта мера должна защитить население от нового штамма коронавирусной инфекции.

Впервые о мутации заговорили в начале декабря. Как утверждают ученые, новая разновидность COVID-19 заразнее, чем все прежде известные. При этом она не представляет большую угрозу для здоровья.



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