Назван способ определить наличие коронавируса по кофе

28.12.2020, 18:12, Разное

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Медики рассказали о способе, благодаря которому можно по кофе проверить наличие коронавируса. Несмотря на то, что инфекционное заболевание имеет множество характерных симптомов, распространенным из них является потеря обоняния и вкуса.

Многие люди привыкли начинать свой день с чашки кофе. Ученые из Университета Тафтса предложили использовать этот напиток для проверки на наличие COVID-19. Достаточно взять небольшое количество молотого кофе и попытаться почувствовать его аромат. Если отсутствует заложенность носа, но привычные запахи не улавливаются, то стоит сдать тест на коронавирус.

Считается, что эта простая проверка поможет принять решение о необходимости соблюдения самоизоляции и остановить цепочку распространения COVID-19.