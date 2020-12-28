Ученые сомневаются в существовании воды в природе

28.12.2020, 18:12, Разное

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Ученые считают, что воды в ее классическом понимании не существует. А ту жидкость, которую человек обычно пьет, с химической точки зрения правильно называть сложной смесью.

К такому выводу пришли эксперты на 3-й Всероссийской конференции «Физика водных растворов». Классическая жидкость состоит из двух молекул водорода и молекулы кислорода, но в природе такой одинаковый набор практически не встречается. В основном вода представлена в виде сложной химической системы.

Также на воду могут влиять внешние факторы. Например, индукция магнитного поля или перемешивание жидкости во время ее разбавления. Некоторые эксперименты ранее демонстрировали, что после сильного встряхивания водного раствора у конечного продукта могли появиться новые свойства.