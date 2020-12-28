 

Виктория Дайнеко рассказала дочери, что Деда Мороза не существует

28.12.2020, 18:12, Разное
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Виктория Дайнеко пояснила своим подписчикам в микроблоге Instagram, что она не намерена обманывать дочь и рассказывать ей сказки о зимнем волшебнике. Певица сразу призналась ребенку, что Деда Мороза не существует.
О том, что подарки под елку готовят родители, Виктория Дайнеко узнала в шесть лет. Певица призналась – она не верит в чудеса, но не отрицает судьбу и удачу. От того, что она узнала о несуществующем Дедушке Морозе, ее жизнь «хуже не стала». Но обманывать дочь артистка не намерена, так как считает, что «излишняя вера в чудеса может только помешать». Виктория Дайнеко вспомнила, как ее наследница посмотрела киноленту «Чарли и шоколадная фабрика», после чего в ее волосах, как у главной героини, оказалась жвачка. Естественно, чуда не произошло, а появились только лишние проблемы.

Знаменитость неоднократно ловила на себе «косые взгляды» других мам, так как никогда не скрывала от дочери, что Деда Мороза нет. Многие поклонники не разделили взгляды Виктории Дайнеко. В комментариях они посоветовали исполнительнице «не разрушать детскую веру в чудо». Певица даже вступила с комментаторами в спор, доказывая, что волшебник, приходящий в новогоднюю ночь, – это просто миф.



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