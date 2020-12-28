81% украинцев планируют встретить Новый год дома – опрос

28.12.2020, 18:04, Новости дня

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81,4% украинцев планируют встретить Новый год дома. Об этом свидетельствуют опубликованные 28 декабря результаты опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” совместно с Киевским международным институтом социологии.

8,8% опрошенных намерены пойти в гости к друзьям или родственникам.

3% украинцев встретят Новый год сами “перед телевизором”.

1,6% опрошенных проведут новогоднюю ночь на работе.

0,5% респондентов ответили, что встретят 2021 год в “кругу” интернета. 0,4% – собираются в путешествие по Украине, 0,3% – поедут в другие страны. Еще 0,1% – намерены пойти в общественное заведение или на публичное празднование.

В то же время 2,1% опрошенных сказали, что не будут праздновать Новый год и просто пойдут спасть.

1,5% респондентов – не определились с ответом.

Опрос проводился с 5 до 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, методом личного интервью face-to-face. Проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для населения от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.