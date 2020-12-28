В “Укрзалізниці” заявили, что создадут бизнес-вертикаль грузовых перевозок по лучшим мировым практикам

28.12.2020, 18:04, Новости дня

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“Укрзалізниця” создает отдельную бизнес-вертикаль грузовых перевозок, используя опыт развитых стран мира, заявил директор по коммерческой работе и логистике Иракли Эзугбая на пресс-конференции 24 декабря, сообщает сайт компании.

“Грузовые перевозки во всем мире – это отдельное, финансово важное для страны бизнес-направление. Международный опыт наших стратегических партнеров – Европейского союза – подсказывает, что страны ЕС, Северной Америки имеют собственного национального грузового перевозчика, который был выделен в процессе реформирования. Например, успешным опытом с нами в процессе сотрудничества могут поделиться Словакия, Польша, Венгрия, Германия, Франция”, – отметил руководитель.

Основной задачей реформирования структуры “Укрзалізниці” он назвал четкое выделение ключевых вертикалей бизнеса с необходимыми для бесперебойной работы активами.

“Грузовые перевозки – единственный прибыльное направление работы компании. Напомню, что в ноябре мы увеличили объемы перевозки грузов на 7% во всех видах сообщения, и компания планирует уже в ближайшее время ежесуточно нагружать 1 млн тонн грузов. Следующая задача – приведение структуры вертикали грузовых перевозок до прозрачного, честного, понятного и эффективного механизма”, – сказал Эзугбая.

Основой новой структуры станет новосозданный грузовой перевозчик UZ Cargo, а дополнительным функционалом – Центр транспортного сервиса “Лиски”, Рефрижераторная вагонная компания и Центр транспортной логистики. Прочие же активы выделят в инфраструктурную вертикаль.

“Экосистема грузовых перевозок одинакова во всем мире. Мы считаем, что “Укрзалізниця” должна стать частью экосистемы, а не изобретать велосипед, который везет нас в обратном направлении – к долгам и упадка. В конце концов мы построим понятный прозрачный бизнес с упрощенными процедурами для всех клиентов и партнеров, чтобы везти быстрее, больше и лучше”, – заявил директор по коммерческой работе и логистике.