Русскоязычные СМИ Прибалтики

28.12.2020, 18:00, Разное

Архив покажет, время накажет. Пять открытий РФ разбивают исторические мифы Балтии

27 декабря 2020 | Александра Павлова

Российские специалисты на протяжении года вели кропотливую работу, которая обеспечит торжество исторической правды.

Политики стран Балтии не изменяют своим привычкам. Благодаря их усилиям уходящий год запомнится, в том числе, и очередным витком войны за историческую правду. В 2020 году, пожалуй, было все: и обвинение в искажении истории в адрес России, и попытки испортить 75-летнюю годовщину победы над нацизмом, и издевательства над советскими памятниками.

Однако пока в Латвии, Литве и Эстонии наперегонки соревновались в формулировках обвинений и введении очередных запретов, связанных с памятью Победы в Великой Отечественной войне, в РФ направили все силы на изучение архивов и расследование обстоятельств гибели тысячи мирных советских граждан.

Раскрыты архивы советской разведки с “балтийского плацдарма”

Рассекреченные документы о “советской оккупации”

Одним из важных событий уходящего года стало введение в научный оборот фондом “Историческая память” новых документов о политической обстановке в Латвии, Литве и Эстонии в период с августа 1939 года по август 1940 года, содержание которых ставит под сомнение утверждение официальных властей стран Балтии о “советской оккупации”.

Из документов становится ясно, что сначала советское руководство требовало от правительств стран Балтии четкого соблюдения положений договоров о взаимопомощи, заключенных в 1939 году.

Однако балтийские власти соглашения с СССР игнорировали, а литовский президент Антанас Сметона и вовсе вел переговоры о возможности установления над республикой германского протектората.

Стремительная победа германских войск на Западе поставила СССР в ситуацию, когда нужно было быстро решать, как укрепить страну и свои позиции в странах Балтии. Из всех возможных вариантов был выбран вариант присоединения Латвии, Литвы и Эстонии к Союзу. К слову, разработал его отставной латвийский генерал Роберт Клявиньш.

Установленные тесные связи литовских спецслужб с нацистами

Сотрудничество Литвы с нацистской Германией подтверждается информацией, собранной в сборнике “Документы открывают двери тайны”.

В протоколе допросов НКВД арестованного начальника Департамента госбезопасности республики (ДГБ) Аугустинаса Повилайтиса содержатся показания на литовском языке, которые свидетельствуют о тайной встрече руководства Главного управления имперской безопасности (РСХА) и ДГБ в Берлине в феврале 1940 года. В рамках переговоров активно зондировался вопрос о передаче Литвы под протекторат Третьего Рейха:

“Я изложил директору [РСХА Вернеру] Бесту те тезисы, которые я получил от полковника Жукайтиса от имени президента Сметоны и заявил, что они лично от президента Сметоны, а не от правительства… Д-р Бест упомянул, что вопрос протектората может решиться уже в этом году, самое позднее к 1 сентября. Из слов д-ра Беста я понял, что вопрос протектората может решиться и раньше, чем закончится война на Западном фронте”.

В показаниях Повилайтиса также говорится, что спецслужбы Литвы подписали с нацистской Германией тайное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого осуществлялась, в том числе, совместная разведывательная деятельность против СССР.

Найденный след эстонских карателей

В октябре завершились археологические раскопки на месте концентрационного лагеря Моглино в Псковской области. Были обнаружены останки 188 человек. Однако, по данным Следственного комитета (СК) России, за годы оккупации от рук нацистов в этом месте погибли три тысячи советских мирных жителей.

Сам концлагерь был создан эстонскими коллаборационистами. Они содержали в лагере как военных, так и мирных граждан.

Причем стать узником Моглино мог любой человек – для этого было достаточно проявить сочувствие к советской власти, быть евреем или цыганом или же в целом не понравиться эстонскому карателю.

Приговор в отношении нескольких охранников концлагеря, уроженцев Эстонии, вынесли еще в 1967 году, однако часть виновных тогда найти не удалось.

В 2020 году по результатам раскопок Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде.

Осужденные злодеяния латышских коллаборационистов

В конце октября Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей деревни Жестяная Горка в годы Второй мировой войны. Подобное решение в истории российского судопроизводства было принято впервые.

В период с 1942 по 1943 год каратели истребляли советских граждан разных национальностей, пола и возраста рядом с деревнями Жестяная горка и Черное. В результате этих акций погибли как минимум 3700 человек. В 2019 году поисковая экспедиция “Долина” нашла еще одно захоронение, где находились останки 42 человек, в том числе трех детей и беременной женщины.

В состав команды карателей вошли двадцать латышских коллаборационистов. Один из них Янис Цурулис прославился тем, что закалывал своих жертв ножом. После расправ над населением Жестяной Горки Цурулис был переведен в латышский легион СС, а по окончании войны стал одним из учредителей и активистов организации ветеранов СС “Ястребы Даугавы”.

Созданное подразделение Следственного комитета

В сентябре глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о создании нового ведомства, которое займется расследованием преступлений времен Второй мировой войны, а также будет предотвращать попытки исказить исторические факты.

“Работа Следственного комитета по расследованию уголовных дел по реабилитации нацизма на фоне постоянных попыток переписать историю сегодня особенно важна. Желание отдельных лиц исказить сегодня итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и совместно пресекаться”, – добавила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Вместо заключения

За тридцать лет независимости в Латвии, Литве и Эстонии сформировалась своя, новая история. В ней нет места подвигам солдат Красной армии, благодаря которым завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. В ней нет места памятникам освободителям и советским могилам. В ней также нет места осуждению коллаборационистов, которые встали в один ряд с нацистами и были причастны к гибели мирного населения.

Зато в новой истории балтийских республик есть место обвинениям в адрес России, есть место героизации нацистских пособников и проведению маршей в честь легионеров Ваффен СС. Нашлось также место для многочисленных запретов, касающихся Великой Отечественной войны.

Впрочем, документальным подтверждением обновленная позиция официальных Риги, Вильнюса и Таллина в большинстве своем не сопровождается. Но для отстаивания своей точки зрения нужны доказательства. Сейчас их сбором активно занимается Россия. Прибалтика – нет. За кем в результате останется историческая правда, покажет время.

“Выжидающие падальщики”. Что должно случиться, чтобы США рискнули напасть на Россию

27 декабря 2020 | Eesti Kaitsevägi

© США пойдут войной на Россию только если будут уверены, что РФ не будет способна применить ядерное оружие, считает военный эксперт Константин Сивков.

В текущем году увеличилась активность США у границ России. За год интенсивность разведки у российских границ выросла на 15%. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, 21 декабря, на коллегии Министерства обороны страны.

Такое наращивание военной активности у российских границ не может не вызывать беспокойства. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Baltnews рассказал, при каких условиях США и их союзники могут начать вести военные действия против России.

“Надо четко понимать, что война с Россией будет начата только в тех условиях, когда власть в нашей стране будет деморализована и не способна полноценно выполнять функции по решению задач обороны страны. К примеру, это может произойти в результате того, что либо наш президент изменит свои взгляды, либо к власти придут прозападные силы, которые будут готовы дезорганизовать управление страной, не допустить адекватного ответа на возможную агрессию. Тогда эта агрессия и может быть предпринята”, – отметил он.

По словам военного эксперта, главным сдерживающим условием для США и их союзников по НАТО является ядерное оружие РФ.

“Они нападут только тогда, когда будет гарантия того, что РФ никогда не использует ядерное оружие. Вот условие, при котором, их военная агрессия возможна. Ядерное оружие является обеспечением безопасности в условиях подавляющего превосходства наших противников”, – подчеркнул Сивков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны поставил задачу в следующем году увеличить долю современного оружия в силах ядерного сдерживания РФ до 88%.

“Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока, это даже не “Формула-1. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать” – предупредил российский лидер.

Ранее в беседе с Baltnews Сивков отметил, что наращивание военной активности у российских границ и увеличение количества и масштабов военных учений НАТО говорит о подготовке запада во главе с США к ведению войны против России.

Как русский эмигрант-авантюрист всю войну в одиночку дурил немецкую контрразведку

27.12.2020

В годы Второй мировой вoйны белоэмигрант из РФ организовал одну из самых грандиозных шпионских афер.

В середине июля 1987 года в ФРГ скончался Лонгин Ира — неприметный белоэмигрант. Он был не очень известен даже в эмигрантских кругах, и смерть его прошла незамеченной. И только в конце ХХ века, когда европейские историки спецслужб получили доступ к засекреченным архивам Второй мировой, выяснилось, что этот эмигрант оказался поистине выдающимся авантюристом и организовал одну из самых невероятных в истории шпионажа афер. На протяжении всего периода Второй мировой войны Ира в одиночку водил за нос немецкий абвер, снабжая его выдуманными им же самим разведывательными данными и получая за это щедрое вознаграждение.

Человек-загадка

О довоенном периоде жизни Иры известно немногое. Его происхождение всё ещё остаётся не до конца выясненным. По одной версии, он родился в Екатеринодаре в обрусевшей семье чешских переселенцев. По другой версии, экзотичные имя и фамилия Иры объяснялись тем, что один из его предков был священнослужителем и получил т.н. семинарскую фамилию (в семинариях существовала такая традиция). В пользу этой версии говорит и достаточно редкое среди мирян имя Лонгин (сам Ира предпочитал называть себя Леонидом).

В годы Гражданской войны он добровольно примкнул к белым, в чине корнета служил в кавалерийских частях. В одном из сражений был тяжело ранен и лишился глаза. В конце войны вместе с белыми частями эвакуировался в Галлиполи, откуда перебрался в ставшую независимой Чехословакию. Он осел в самом восточном регионе страны — Подкарпатской Руси, где было сосредоточено некоторое количество русского населения. Там он занимался активной общественно-политической деятельностью. В частности, возглавлял отделение «Русских соколов» в Мукачеве.

В конце 30-х Ира примкнул к Русскому национальному союзу участников войны. Эта организация возникла в результате раскола в самой влиятельной эмигрантской организации — РОВС. Лидер РНСУВ генерал Антон Туркул по своим убеждениям был радикальным правым монархистом и увёл за собой из РОВС всех сочувствующих этой платформе.

В 1939 году Подкарпатская Русь была захвачена Венгрией. Ира как потенциально враждебный политический активист был арестован и некоторое время провёл в тюрьме в Будапеште. Там и состоялась встреча, изменившая всё. В той же камере будапештской тюрьмы оказался Рихард Каудер.

В сущности, Каудер был авантюристом. Будучи этническим евреем, хотя и католиком, он на всякий случай уехал из нацистской Германии в Австрию. Но через несколько лет Австрия вошла в состав Германии. Опасаясь преследований, Каудер перебрался в Будапешт, но и Венгрия вскоре стала союзницей Германии. В Будапеште Каудер зарабатывал тем, что за взятки доставал визы для желавших эмигрировать обеспеченных евреев. Но однажды погорел на взятке чиновнику и оказался в тюрьме.

Рихард Каудер со своей невестой Иболией Кальман

Выйдя на свободу, он пришёл к выводу, что лучший способ уцелеть в текущих обстоятельствах — это продемонстрировать свою значимость. Тут и пригодился Ира, который ещё в тюрьме многозначительно намекал на широчайшие связи в СССР. Каудер через посредников предложил абверу свои услуги, намекнув на то, что имеет в высшей степени ценные источники. Как ни странно, немцы согласились. У них было очень мало источников в СССР, а тут намечалась большая война, и такие сведения были весьма кстати. Каудер получил псевдоним Клатт и перебрался в болгарскую Софию, где в 1941 году начало работу т.н. Бюро Клатта, которое де-факто являлось частью абвера. Туда же вслед за Каудером-Клаттом перебрался Ира.

Правдивая ложь

С приездом Иры в Софию Бюро Клатта превратилось в один из главных источников информации для абвера. В отдельные периоды шифровки с разведданными уходили из Софии ежедневно в количестве пяти-шести штук. На рубеже 1942–1943 годов, в самый переломный момент войны, данные Бюро Клатта стали едва ли не основным источником немецкой разведки на определённых географических направлениях, настолько много их было. А в общей сложности за период войны бюро переправило в Германию несколько тысяч шифровок. Абвер гордился двумя самыми плодовитыми источниками бюро — агентом Максом, который специализировался по СССР, и агентом Морицем, работавшим по Ближнему Востоку и Средиземноморью. Немцы даже не догадывались, что весь этот бешеный поток донесений от двух агентов был плодом фантазии одного человека — Лонгина Иры.

Но как можно было водить немцев за нос на протяжении всей войны? В конце концов, в абвере тоже работали не мальчики и должны были рано или поздно догадаться, что их дурят. Однако в данном случае коса нашла на камень. Ира оказался прирождённым фальсификатором. Благодаря военному опыту он имел представление о том, как должно выглядеть убедительное разведдонесение. Болгария формально была союзницей Германии, но в войне с СССР не участвовала до 1944 года. Поэтому там удавалось доставать советские газеты и слушать советские радиопередачи. А из Швейцарии по запросу бюро присылали местные газеты, из которых Ира узнавал данные о положении дел на Ближнем Востоке и Средиземном море. Также через бюро ему удалось раздобыть немецкие фронтовые карты. Вооружившись этими источниками, Ира сочинял сводки от имени двух агентов — Макса и Морица.

Большинство сводок были сформулированы максимально расплывчато, без указания наименований конкретных частей. Но в отдельные сводки Ира вставлял названия армий, дивизий и даже фамилии офицеров, которые находил в газетах. Он знал, что это придаст сводкам достоверности, а наличие фамилий подействует на немцев гипнотически. Так оно и случилось. Немцы даже не замечали, что порой в сводках фигурировали фамилии вымышленных генералов и номера несуществующих в Красной армии частей.

Типичные сводки от Макса выглядели так: «на таком-то направлении в резерв подтянуто две дивизии» или «в такой-то район прибыло несколько сотен партизан с двумя пулемётами».

Однозначно проверить правдивость сводок от бюро немцы не могли в силу ряда причин. Так что приходилось полагаться на те, которые совпадали с их собственными представлениями, а остальные отбрасывать как неизбежный «информационный шум». Если в абвере и были сомнения в правдивости информации, отказаться от неё уже не могли. Макс и Мориц были самыми активными агентами, отказаться от использования их данных было слишком рискованно, поскольку равноценной замены им не было. Поэтому не оставалось ничего другого, как продолжать щедро платить за фантазии Иры.

Переполох

Учитывая размах деятельности бюро в Софии, английская и советская разведки очень скоро запеленговали их передатчик. Поначалу и те и другие серьёзно перепугались. Выходило, что у немцев и на советской, и на британской стороне есть крайне осведомлённые агенты. Но проведённое расследование показало, что в Софии ни у кого нет никаких сомнительных контактов и бюро берёт информацию буквально из воздуха.

Ещё более запутанной ситуация стала, когда удалось расшифровать радиопередачи. Выяснилось, что некий весьма активный энтузиаст гонит немцам дезинформацию в поистине промышленных масштабах. Ни у кого даже мысли не возникло, что речь может идти об авантюристе-одиночке, его сообщения выглядели настолько убедительно, что британцам (знавшим своё положение на Ближнем Востоке и Средиземноморском регионе) потребовалось определённое время, чтобы осознать, что почти вся информация из Софии является абсолютно не соответствующей действительности. Английская разведка была уверена, что Ира — советский агент, действующий в рамках сложной операции советских спецслужб.

В СССР сводки Иры проверяли почти с начала войны. Поначалу возникли опасения, что речь могла идти о действительно осведомлённом немецком агенте, но вскоре они рассеялись. Берия и Меркулов докладывали Сталину: «Было предпринято специальное изучение этих материалов с целью установления, во-первых, их соответствия действительности и, во-вторых, каналов, по которым эти сведения могли проникать в Софию. Проверкой значительной части телеграмм этой категории через Генштаб Красной армии установлено, что подавляющее большинство приведённых в телеграммах данных о частях Красной армии и их передвижениях вовсе не соответствует действительности и является вымыслом».

Арест

Ира благополучно дурил немцев до последних дней войны, сначала из Болгарии, затем из Венгрии и Словакии. Даже долгое время после войны немцы были уверены в своём источнике и порой хвалились им в своих мемуарах. Так, один из адресатов сводок Иры — Рейнхард Гелен (после войны он возглавлял BND — разведку ФРГ) считал Макса одним из самых ценных агентов немецкой разведки, имевшего тесную связь с разветвлённым антикоммунистическим подпольем в СССР.

После войны Ира и его ближайшие соратники были арестованы англичанами и подвергнуты неоднократным допросам. Англичане были убеждены, что Ира — советский агент, и желали выведать у него подробности игры с немецкой разведкой. Он, однако, всё отрицал, утверждая, что действовал самостоятельно по своим мотивам. Найти убедительных доказательств связи Иры с Советским Союзом английской разведке не удалось и после нескольких допросов его отпустили. СССР тоже не проявил к нему интереса и не стал требовать выдачи, поскольку его деятельность косвенным образом сыграла советской стороне только на руку.

После распада СССР и ошибочной информации в мемуарах Судоплатова Иру вновь стали считать участником советской радиоигры с абвером. Однако позднее удалось установить, что ветеран советских спецслужб спутал Иру (Макса) и советского агента Александра Демьянова, который имел псевдоним Фламинго и действительно поставлял немцам дезинформацию от советских спецслужб.

После освобождения Лонгин Ира осел в ФРГ, где ушёл в тень и лишь изредка посещал встречи эмигрантов. Он умер в 1987 году в возрасте 90 лет. В настоящее время большинство исследователей придерживаются версии, согласно которой Ира был авантюристом-одиночкой, самостоятельно дурившим немецкую военную разведку. Мотивы, по которым он это делал, до сих пор однозначно не установлены. Была ли это банальная корысть, тяга к авантюрам или же сложный стратегический расчёт, в конечном итоге Ира внёс свой маленький косвенный вклад в крушение нацистской Германии.

Русский медведь не стал вежливее и добрее — аналитик из США

25 декабря, Автор: Редакция LSM.lv (Rus.lsm.lv)

Слухи об отступлении РФ на постсоветском пространстве преждевременны. В этом году Кремль весьма успешно использовал кризисы на российской периферии для упрочения своего политического и экономического влияния, считает американский историк и политолог.

Многим странам 2020 год принес немало бед, но в некоторых регионах постсоветского пространства он выдался особенно трудным. В Восточной Европе (Беларусь), Центральной Азии (Кыргызстан) и на Южном Кавказе (Нагорный Карабах) в этом году произошли серьезные политические потрясения и военный конфликт.

После событий на Украине 2014 года западные аналитики не раз предполагали, что РФ воспользуется нестабильностью на периферии как предлогом для утверждения своего господства над соседними странами или даже для захвата земель «в крымском стиле».

Однако роль РФ была достаточно пассивной. Москва мирилась с активностью стран, соперничающих с ней на постсоветском пространстве (например, с участием Турции в нагорно-карабахском конфликте) и в целом предпочла предоставить властям в Минске, Ереване и Бишкеке возможность самим разгребать тамошние конфликты.

В отсутствие агрессивной реакции РФ некоторые наблюдатели предположили, что Москва более не рассматривает страны бывшего Советского Союза как зону своих «привилегированных интересов» (в формулировке бывшего российского президента Дмитрия Медведева). Но на самом деле, хоть методы Кремля в конфликтах этого года не были столь явными и резкими, как в 2014 году на Украине или в 2008 в Грузии, РФ использовала эти кризисы для укрепления своих позиций.

Способность защищать свои интересы без масштабного вмешательства, которое чревато санкциями Запада, свидетельствует о том, что возможности РФ на постсоветском пространстве все еще огромны, констатирует Джеффри Манкофф — американский историк и политолог, бывший советник Госдепартамента США по вопросам российско-американских отношений, а ныне — заместитель директора и старший научный сотрудник программы «Европа, РФ и Евразия» неправительственного вашингтонского аналитического центра Center for Strategic and International Studies (CSIS, Центр стратегических и международных исследований).

В комментарии “A Kinder, Gentler Bear? Why Rumors of Russia’s Post-Soviet Retreat Are Premature” («Стал ли медведь добрее и вежливее? Почему слухи об отступлении РФ на постсоветском пространстве являются преждевременными»), опубликованном на портале CSIS, политолог анализирует политику и действия Кремля в недавних конфликтах в ближнем зарубежье России.

Уроки Украины

«Аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины были исключительными событиями в истории отношений РФ с ее соседями. После распада СССР Москва по большей части придерживалась менее затратного и менее рискованного подхода к поддержанию своих «привилегированных интересов», которые в Кремле понимались в основном как предотвращение расширения западного влияния, а угроза применения силы всегда оставалась на заднем плане. Москва долгое время предпочитала использовать политические и экономические рычаги воздействия, финансовые стимулы, «стратегическую коррупцию» и другие традиционные инструменты имперского управления», — пишет Манкофф.

Политолог напоминает хронологию политического кризиса на Украине. Весной 2014 года попытка президента Януковича жестко подавить протесты, вызванные его решением выполнить требования РФ и отказаться от обещанного соглашения об ассоциации с ЕС, переросла в крах режима и революцию. Хотя на Западе Януковича часто называли «пророссийским», на самом деле его приверженность Москве объясняется не столько его геополитическими взглядами, сколько слабостью и коррумпированностью его режима.

Когда стало понятно, что режим Януковича спасти невозможно, участие РФ в переговорах, проводимых европейскими лидерами, помогло убедить его подписать соглашение, открывающее путь к выборам и постепенной передаче власти (хотя российский посланник в итоге не подписал окончательный вариант соглашения).

Неспособность Януковича выполнить свою часть сделки, навязанной ему Москвой, побудила Путина, после обсуждения в узком кругу советников, принять решение о военном вмешательстве. Через четыре дня после бегства Януковича из Киева «зеленые человечки» начали захватывать правительственные объекты в Крыму.

«По сей день российские официальные лица все еще расстроены из-за того, что Янукович проявил слабость в разгар протестов и потерял самообладание, что в итоге заставило его бежать из Киева, — и спровоцировало поспешное решение захватить Крым», — отмечает Манкофф.

Беларусь и украинская модель

Нынешняя политика РФ в отношении Беларуси во многом напоминает то, что Кремль пытался и не смог сделать на Украине до кризиса 2014 года. Александр Лукашенко тоже зависит от поддержки России, хоть у него и более спартанские вкусы, в сравнении с Януковичем.

Как и в случае с требованием отказа Украины от соглашения об ассоциации с ЕС, РФ сегодня делает Лукашенко предложение, от которого, по мнению Кремля, тот не может отказаться, — согласиться на политическую и экономическую интеграцию с Россией в качестве платы за пребывание у власти сейчас и защиту его самого и его семьи в будущем. Условия, принятые Лукашенко, включают проведение совместных учений и согласие на размещение российских силовиков, «политтехнологов», журналистов и других специалистов, что позволяет Москве постепенно укреплять свой контроль над политической жизнью Беларуси. Этот процесс может завершиться в следующем году выборами и принятием новой конституции, которая, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обеспечит «трансформацию политической, экономической и правовой системы» в Беларуси.

Неясно, присутствует ли Лукашенко в долгосрочных планах Москвы, но поддержка пересмотра конституции предполагает, что РФ по-прежнему намерена укреплять свой политический и экономический контроль над Беларусью. Однако, как и на Украине, применение военной силы возможно только в крайнем случае. Пока Лукашенко — в отличие от Януковича — будет придерживаться сценария, данного ему Москвой, шансы появления «зеленых человечков» в Беларуси невелики.

И вместе с тем, продолжающиеся народные волнения в Беларуси дали Москве возможность продвинуться вперед в реализации планов более глубокой интеграции, которые впервые обсуждались в 1990-х годах, но затем были отложены из-за приверженности Лукашенко сохранению суверенитета Беларуси, отмечает американский политолог.

Нагорный Карабах: разделяй и защищай

Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), устав которой призывает обеспечивать «коллективную защиту в случае угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитета [членов организации]». Однако когда в сентябре 2020 года азербайджанские войска вторглись в контролируемый Арменией Нагорный Карабах, ответ РФ был сдержанным. Даже когда Турция открыто оказывала политическую и военную поддержку Баку, РФ воздерживалась от того, чтобы встать на сторону Еревана, подчеркивая, что ее обязательства по ОДКБ распространяются на суверенную территорию Армении, но не на Нагорный Карабах.

Эта позиция была аргументированной, и, что более важно, отражала успех российской дипломатии на Южном Кавказе — Москва отказалась от роли покровительницы Армении, которой придерживалась во время и после первой войны в Нагорном Карабахе (1988-94), и теперь позиционирует себя как партнера и посредника для обеих сторон конфликта. Главный сдвиг в политике РФ в последние годы связан с улучшением отношений с Азербайджаном, что, в свою очередь, позволяет Москве играть более беспристрастную роль в конфликте. РФ добилась «политического вторжения» в Баку благодаря более низким ценам на энергоносители и авторитарным методам правления президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые остудили интерес Запада, пишет Манкофф.

Поскольку Армения все еще находится в сфере влияния России, улучшение отношений между Москвой и Баку позволило РФ укрепить свою роль главного арбитра конфликта. Во время четырехдневного конфликта в апреле 2016 года и более масштабной войны осенью 2020 именно РФ добилась прекращения огня.

Нежелание РФ вмешаться в конфликт на стороне Армении, возможно, разочаровало Ереван, но это было не столько нежелание «нести бремя империи», сколько признание того, что РФ будет в большем выигрыше, если сохранит нормальные отношения с обеими сторонами. Вместо того, чтобы позволить втянуть себя в конфликт с Турцией, РФ смогла закончить эту войну на своих условиях. Примечательно, что соглашение позволило Москве достичь своей давней цели по размещению российских миротворцев в регионе. РФ также сохранила свое военно-политическое влияние как в Баку, так и в Ереване и смогла оттеснить Турцию на второстепенную роль, несмотря на обширную политическую и военную поддержку, которую Анкара оказывала Баку на протяжении всего конфликта, констатирует политолог.

Постоянство (имперской) памяти

«Слухи об отказе РФ от стремления сохранить сферу «привилегированных интересов» на территории бывшего Советского Союза преждевременны. После провала вмешательства на востоке Украины Москва стала более реалистично оценивать затраты и риски, связанные с такой политикой, и изменила свой подход. Это не столько движение в сторону постимперского будущего, сколько возврат к имперскому управлению, во многом аналогичный тому, который преобладал до 2014 года. В этом подходе доминирует «логика целесообразности», когда инструменты и риски пропорциональны степени затронутых интересов», — пишет Манкофф.

Тем не менее, поясняет политолог, эти интересы сегодня отличаются от тех, что были до 2014 года. Конечно, экономика РФ находится в затруднительном положении, а отношения с Западом стали более напряженными. И все-таки вторжение на Украину (наряду с внутренними кризисами в США и в Европе) привело к тому, что Вашингтон и Брюссель в отношении РФ не будут переходить красные линии, как показывает сдержанное отношение к протестам в Беларуси. Новое прозападное правительство Молдовы, например, вряд ли получит серьезную конкретную поддержку от Европейского союза или НАТО — эта ситуация Россию устраивает.

Скорее, влияние РФ в Евразии наиболее активно подвергают испытаниям новые соперники, такие как Турция и Китай. Хотя отношения с Анкарой и Пекином сложны, Москва не рассматривает их как системных соперников или угрозу внутриполитическому порядку. Более того, и Турция, и Китай поддерживают стремление РФ создать более «демократический» (то есть без доминирования Запада) мировой порядок. Некоторые случаи участия Китая и, реже, Турции в событиях региона совпадают с интересами России. Москва одобряет патрулирование отдаленных приграничных районов Таджикистана китайскими военными, поскольку они препятствуют проникновению исламистских боевиков из Афганистана. Кремль доволен тем, что РФ удается «менеджировать» расширение китайского и турецкого влияния дипломатическим путем, без невралгии, присутствующей в соперничестве с США и ЕС.

«В конце концов, и в Беларуси, и в Нагорном Карабахе РФ продемонстрировала, что она остается незаменимой силой во многих (если не во всех) бывших республиках Советского Союза.

Действия Москвы указывают на то, что в политике РФ по сохранению регионального влияния есть нюансы, и это не просто атавистическое стремление к расширению и господству, как это иногда изображают западные аналитики.

В 2005 году Путин заявил о том, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой двадцатого века. Меньшего внимания удостоилось другое его замечание: «кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы».

По мере того как евразийская геополитика становится все более сложной из-за расширения влияния Китая, растущей напористости Турции и вопросов о надежности обязательств США, способность РФ адаптироваться и преуспевать не следует недооценивать», — заключает научный сотрудник CSIS.