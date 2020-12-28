Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией

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28.12.2020, 17:58, Новости дня
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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года», – приводит ТАСС сообщение.

Напомним, РФ со вторника, 22 декабря, на неделю приостанавила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией после обнаружения в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

На фоне выявленного штамма почти полсотни государств приостановили транспортное сообщение с Британией.



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