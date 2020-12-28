Пес спас мальчика от волка в Коми

28.12.2020, 17:58, Новости дня

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В поселке Синдор в республике Коми маленький пес спас десятилетнего мальчика от нападения волка. Терьер накинулся на хищника в тот момент, когда тот собирался напасть на ребенка.

Видеозапись драки пса с волком опубликовали подписчики социальных сетей, пишет «Комсомольская правда».

На кадрах видно, как ребенок прыгает в сугроб, пытаясь спрятаться от хищника. В это время выбегает терьер и бросается на волка, давая мальчику возможность убежать. Спустя несколько секунд волк загрыз собаку. По словам участкового полиции, терьер принадлежал семье ребенка. «Он игрался со своими родными в прятки на улице, когда к ним тихонько подобрался серый, наблюдал за детьми. Сейчас администрация поселка решает вопрос с ходатайством на региональные власти на отстрел животного», – рассказал участковый.

В сентябре в Санкт-Петербурге служебный пес спас девочку от изнасилования.