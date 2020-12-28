Меркель рассказала о мечте прокатиться по Транссибирской магистрали

28.12.2020, 17:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что мечтает совершить поездку по Транссибирской магистрали и путешествие по Скалистым горам в Северной Америке, сообщили немецкие СМИ.

«Мечта проехать по РФ по Транссибирской железнодорожной магистрали или однажды отправиться в путешествие по Скалистым горам до сих пор есть, но пока ничего не запланировано», – цитирует Меркель РИА «Новости» со ссылкой на DB Mobil.

Канцлер отметила, что в условиях ограничений из-за коронавируса ей недостает личных встреч. Вместе с тем она сообщила, что «видеоконференции работают лучше», чем ожидалось. «Конечно, мне недостает личных контактов, если я хочу обсудить очень сложные вопросы или нужно найти компромиссы», – сказала Меркель.

В 2017 году канцлер уже заявляла о мечте прокатиться по Транссибу, вызвав насмешки со стороны российских пользователей Сети.