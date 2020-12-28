Ученые выяснили, что нервные клетки восстанавливаются

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28.12.2020, 17:20, Разное
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Ученые установили, что нервные клетки все-таки подлежат восстановлению. У биологов имеется разное мнение на этот счет. Однако с точки зрения науки ситуация выглядит не такой однозначной.
Образование нервных клеток представляет собой сложный процесс, который получил название нейрогенез. Долгое время исследователи считали, что он происходит только на этапе развития эмбриона. В 1962 году выяснилось: процесс может осуществляться и у взрослых особей.

Более детальное изучение вопроса показало, что нейроны образуются из нейрональных стволовых клеток, находящихся в желудочках главного органа ЦНС. В определенный момент они начинают проявляться активность и дифференцируются. Последнее понятие означает то, что появляется способность трансформации в нервные клетки.

На сегодняшний день научные сотрудники точно знают, что в мозге человека нейрогенез осуществляется в гиппокампе. Есть предположение, будто новые нейроны формируются у взрослых людей в коре больших полушарий.



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