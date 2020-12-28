Ученые выяснили природу аллергии на кошек

28.12.2020, 17:20, Разное

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Ученые из Австралии выяснили природу возникновения у людей аллергии на кошек. В процессе исследования примата лори они установили наличие сходства между его ядом и аллергенным белком домашних животных.

Обычно лори используют яд, который вызывает незаживающие раны. Он нужен им для борьбы с потенциальными конкурентами. Когда животные кусают людей, у них возникают последствия аллергического шока. Среди характерных симптомов могут быть кровь в моче, боль в теле, затрудненное дыхание.

Ученые считают, что аллергия на кошек появляется из-за выделяемых белков. Последние представляют собой защитную реакцию, нацеленную на отпугивание хищников и оберегание территории. В ходе эволюции у лори и кошек выработались одни и те же аллергены.

Авторы проведенного исследования надеются, что полученные результаты помогут разработать действенное лекарство от яда лори, пишет издание «РИА Крым».