 

Назван новый способ избежать заражения коронавирусом

28.12.2020, 17:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые назвали новый способ избежать инфицирования коронавирусом. Они порекомендовали использовать увлажнитель воздуха в помещении.
Специалисты из США заявили, что в комнате нужно поддерживать относительную влажность на уровне более 40 процентов. В зимние месяцы показатель должен составлять 60 процентов. В данных условиях вирус не способен выжить, а защитная система организма функционирует заметно лучше.

Научные сотрудники в рамках исследования показали, что в слишком сухих помещениях вероятность передачи инфекции выше, нежели в тех, где увлажнен воздух. Это связано с тем, что патогены в сухой комнате живут дольше. Во влажной среде липидная оболочка инфекции быстро разрушается. В то же время исследователи не рекомендуют поддерживать чрезмерно сильную влажность, поскольку из-за нее появляется плесень. Последняя способна вызывать различные аллергические реакции.

По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусную инфекцию подхватили 80,8 миллиона человек. Известно, что уже выздоровели 45,7 миллиона пациентов, а скончались – 1,76 миллиона.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Мнение: Доля услуг в экономике, раздача денег на рестораны и начало второй волны

14.11 / Пульмонолог: Электронные сигареты и IQOS повышают риск инфицирования COVID-19

12.07 / «Сейчас я тебя буду мучительно убивать»

05.09 / На спутнике Юпитера Европе могли жить существа, похожие на осьминогов

18.10 / Авторы сериала “Ходячие мертвецы” анонсировали три спин-оффа по вселенной картины

17.08 / Договор авторского отъема

13.10 / Ученые развеяли миф о растущей со временем схожести супругов

02.09 / Мнение: Стахановский рекорд, падение популярности алкомаркетов и бесчинства кассиров

15.12 / Нет пирожных — ешьте сахар

09.08 / В Санкт-Петербурге женщина пришла в гости с трупом младенца в пакете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска