Назван новый способ избежать заражения коронавирусом

28.12.2020, 17:20, Разное

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Ученые назвали новый способ избежать инфицирования коронавирусом. Они порекомендовали использовать увлажнитель воздуха в помещении.

Специалисты из США заявили, что в комнате нужно поддерживать относительную влажность на уровне более 40 процентов. В зимние месяцы показатель должен составлять 60 процентов. В данных условиях вирус не способен выжить, а защитная система организма функционирует заметно лучше.

Научные сотрудники в рамках исследования показали, что в слишком сухих помещениях вероятность передачи инфекции выше, нежели в тех, где увлажнен воздух. Это связано с тем, что патогены в сухой комнате живут дольше. Во влажной среде липидная оболочка инфекции быстро разрушается. В то же время исследователи не рекомендуют поддерживать чрезмерно сильную влажность, поскольку из-за нее появляется плесень. Последняя способна вызывать различные аллергические реакции.

По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусную инфекцию подхватили 80,8 миллиона человек. Известно, что уже выздоровели 45,7 миллиона пациентов, а скончались – 1,76 миллиона.