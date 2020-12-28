Скандалы: Amazon погнался за Apple

28.12.2020, 17:18, Разное

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Рейтинг самых дорогих брендов мира 2020

Падение стоимости Google и Соса-Соla, отсутствие нефтегазового сектора, неактуальность люксовых товаров, стабильность Apple, прорыв Spotify и гонка Instagram за Facebook — «Компания» проанализировала рейтинг топ-100 самых дорогих брендов мира в 2020 году от Interbrand Corp. Сотню самых дорогих компаний мира Interbrand выбирает с 2001 года. За двадцать лет общая стоимость всех брендов рейтинга выросла в 2,4 раза и в этом году составила $2,3 трлн. Это на 9 % больше показателей 2019-го. Половина общей стоимости пришлась на участников первой десятки. Все эти годы в список неизменно входят такие гиганты, как Disney, Nike и Gucci, а в сильнейшую десятку стабильно попадают только Coca-Cola и Microsoft. Среди более чем ста компаний, которые не закрепились в списке, — Nokia и MTV.

Авторы рейтинга в своей работе опирались на три фактора: финансовые показатели компаний, стабильную доходность брендов и их влияние на решения потребителей о приобретениях.

Список состоит из 16 отраслей: высокие технологии, автопром, алкоголь, ретейл, финансы, электроника, медиа, потребительские товары и другие. Компании представляли 14 государств (Европа — 9 стран, Азия — 3, Северная Америка — 2).

Самый большой прирост показал сектор высоких технологий — первые пять мест рейтинга. Лидерство в последние восемь лет удерживает компания Apple, которая в этом году стала дороже на 38 % — $322,9 млрд. А вот Google впервые с 2012-го не удержался в тройке сильнейших, откатившись с минус 1 % на 4-ю позицию ($165,4 млрд) по сравнению со 2-м местом год назад. На 2-ю строку с 3-й поднялся Amazon — 60 % ($200,7 млрд) — максимальный рост стоимости среди всех участников рейтинга. Существенно подорожал Microsoft (+53 %, $166 млрд), сумев поменять 4-е место на 3-е. Замыкает топ-5 Samsung (рост на 2 %, $62,3 млрд). Компания по производству электроники подвинула на 6-ю позицию ветерана рейтинга концерн Coca-Cola (падение на 10 %, до $56,9 млрд).

Места с 7-го по 10-е остались без изменений. Все четыре бренда показали падение стоимости: Toyota (−8 %, до $51,6 млрд), Mercedes-Benz (−3 %, $49,3 млрд), McDonald’s (−6 %, $42,8 млрд), Disney (−8 %, $40,8 млрд).

От Nintendo до Spotify: самые прогрессивные бренды

Кроме первой тройки рейтинга, впечатляют результаты шведского интернет-сервиса Spotify, который показал 52 % роста (больше только у Amazon — 60 % и Microsoft — 53 %), добившись максимального прогресса из всех участников: платформа поднялась на 22 позиции — с 92-го на 70-е место.

Spotify была создана в 2006 году бизнесменами Даниэлем Эком и Мартином Лорентсоном и предоставляет возможность легально и бесплатно слушать музыку, не скачивая ее на устройство. Интересно, что еще два года назад компания была убыточной — существовала на деньги инвесторов и занималась выплатой авторских отчислений. Но в 2017 году Spotify сменила маркетинговую стратегию, начав продвигать молодых талантливых артистов.

Spotify — прямой конкурент iTunes. Генеральный директор бренда Даниэль Эк рассказывал, что ему даже звонил, дыша в трубку, взволнованный успехом компании Стив Джобс. По утверждению сооснователя Facebook Шона Паркера, в 2010 году Apple пытался помешать запуску Spotify в США.

Сегодня на сервис приходится более трети мирового аудиостриминга. Он представлен во всех странах Европы, США, Азии, Африке, Австралии и Новой Зеландии, а с лета 2020 года платформа появилась и в России.

Инвесторами Spotify в разные годы выступали актер Эштон Кутчер, музыкант Джаред Лето, компания Coca-Cola ($10 млн в 2012 году), инвестбанк Goldman Sachs ($100 млн в 2012-м). А в 2011 году $80 млн совместно инвестировали в интернет-сервис российские бизнесмены Юрий Мильнер и Алишер Усманов.

По данным финансовой отчетности компании, опубликованной в мае 2019 года, за 13 лет существования Spotify от 48 инвесторов собрала $2,8 млрд.

Особенной популярностью при уходе на удаленный режим работы стали пользоваться сериалы и фильмы стримингового сервиса Netflix, который прыгнул с 65-го места в рейтинге в 2019 году на 41-е в нынешнем. Стоимость платформы — $12,6 млрд (+41 %). Настолько же процентов вырос американский разработчик программного обеспечения Adobe, показав сумму $18,2 млрд и расположившись на 27-м месте списка.

Немного скромнее выглядят результаты платежной системы PayPal (+38 %, $10,5 млрд, 60-е место), IT-компании Salesforce (+34 %, $10,7 млрд, 58-е) и японского бренда видеоигр Nintendo (+31 %, $7,2 млрд, 76-е).

Финансовый сектор после автопрома имеет самую высокую конкуренцию в рейтинге (12 компаний). Лучше всех дела обстоят у J. P. Morgan (рост на 6 %, $20,2 млрд, 22-е место) и American Express (снижение на 10 %, $19,5 млрд, 23-е).

Резкое падение GE и отсутствие Shell

Пандемия оказала влияние на покупки премиального сегмента одежды и аксессуаров — ни у одной из девяти представленных компаний не было роста. Самое большое падение у производителя часов и ювелирных изделий Cartier (−9 %, $7,4 млрд, 73-е). Выше всех из люксовых брендов расположилась марка модной одежды Louis Vuitton — на 17-й строке (−2 %, $31,7 млрд).

Серьезно ударил кризис этого года и по автопроизводителям, которых больше всего в сотне рейтинга — 15 брендов. Наиболее отрицательные показатели у Land Rover (−13 %, $5 млрд, 93-е место), Ford (−12 %, $12,5 млрд, 42-е) и Honda (−11 %, $21,6 млрд, 20-е). Не так сильно пострадали люксовые: Ferrari (−1 %, $6,3 млрд, 79-е), Audi (−2 %, $12,4 млрд, 44-е), Mercedes-Benz (−3 %, $49,2 млрд, 8-е) и Porsche (−3 %, $11,3 млрд, 55-е). Единственным авто представителем, вышедшим в плюс, стала компания Hyundai, но его рост оказался минимальным (+1 %, $14,2 млрд, 36-е). Выше всех в рейтинге из автоконцернов расположилась Toyota (−8 %, $51,5 млрд, 7-е).

Ожидаемо провалились в период локдауна акции сетевых магазинов одежды Zara (−13 %, $ 14,8 млрд, 35-е) и H&M (−14 %, $14 млрд, 37-е), а также рестораны McDonald’s (−6 %, $42,8 млрд, 9-е), KFC (−7 %, $5,1 млрд, 92-е) и сеть кофеен Starbucks (−5 %, $11,2 млрд, 56-е).

Серьезные убытки понесли: мобильное приложение по поиску такси Uber (−13 %, $4,9 млрд, 96-е), IT-компания IBM (−14 %, $34,8, 14-е), поставщик цифровой техники Canon (−15 %, $8 млрд, 71-е), производитель аксессуаров для бритья Gillette (−16 %, $11,5 млрд, 54-е). Ну а самое большое снижение стоимости по сравнению с 2019 годом у корпорации General Electric — минус 30 % ($17,9 млрд, 29-е место).

В рейтинге этого года не осталось участников от нефтегазовой промышленности. Занимавший в 2019-м 97-ю строку Shell не смог сохранить место в топе.

Нули Philips и Hermès, актуальность логистики и ретейла

Самыми стабильными отраслями бизнеса среди ста брендов стали логистика, ретейл и спортивная одежда, показавшие повышение стоимости. Примечательно, что только логистика представлена тремя компаниями, остальные имеют всего лишь два бренда (лидер рейтинга по этому показателю — автопром, 15 марок, платежные системы — 12, по 9 компаний у бытовых услуг, люксовых аксессуаров и высоких технологий). Кроме того, названные сектора имеют умеренный рост — не более 6 %. В перевозках нет равных UPS — 24-е место (+6 %, $19,1 млрд), далее идут FedEx (+5 %, $7,3 млрд, 75-е) и DHL (+5 %, $6,2 млрд, 81-е).

Среди изготовителей спортивной одежды уверенное лидерство удерживает старожил рейтинга Nike — 15-я позиция списка со стоимостью $34,3 млрд и ростом 6 %. Топ-50 замыкает немецкий производитель Adidas (+1 %, $12 млрд).

Основанная еще в середине прошлого века компания IKEA, изготавливающая мебель и товары для дома, показала рост в 3 % и со стоимостью $18,8 млрд оказалась на 25-й строке. Интернет-магазин eBay оказался на 46-м месте (+2 %, $12,2 млрд).

Сохранили финансовые показатели прошлого года производитель бытовых товаров и медицинской техники Philips ($11,6 млрд, 53-е место) и модный французский бренд одежды Hermès ($17,9 млрд, 28-е).

В этом году в список вернулся производитель электромобилей Tesla (40-е место, $12,8 млрд), отсутствовавший в последних двух рейтингах.

Прорыв Instagram и Zoom

Среди топ-100 брендов этого года есть четыре дебютанта. Замыкает элитный рейтинг коммуникационная компания Zoom, ставшая особенно популярной во всем мире в этом года, когда сотрудники компаний начали использовать во время удаленной работы видеоконференции. Появился же Zoom еще девять лет назад, а за 2019 год имел чистую прибыль $21 млн. Сегодня стоимость компании составляет $4,4 млрд.

На две позиции выше расположилась марка шотландского виски Johnnie Walker, которая производит более 130 млн бутылок напитка в год. Ее стоимость — $4,5 млрд. Самым же дорогим алкогольным брендом стало американское пиво Budweiser (−3%, $15,6 млрд, 33-е место).

Видеохостинг YouTube, которым с 2006 года владеет Google, собирающий в месяц 2 млрд активных пользователей, оказался сразу на 30-м месте — $17,3 млрд.

Но больше всех удивил Instagram. Новичок списка с ходу ворвался в топ-20, расположившись на 19-й строке. Стоимость соцсети — $26,1 млрд. В 2012 году бренд за $1 млрд приобрела самая популярная в мире социальная сеть Facebook, показавшая в рейтинге Interbrand 13-е место с падением на 12 %, до $35,1 млрд.

Пока Instagram занимает по популярности на планете с 1 млрд активных пользователей в месяц четвертое место. Лидирует с 2,5 млрд фолловеров Facebook. Но если дебютант рейтинга будет развиваться такими же мощными темпами, то уже через несколько лет может обойти своего владельца.

Дмитрий Мирский