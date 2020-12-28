 

Смертность в России увеличилась на 13,8% в 2020 году — Татьяна Голикова

28.12.2020, 17:16, Разное
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Более 80% прироста связаны с коронавирусом и его последствиями, заявила вице-премьер в ходе брифинга в правительстве.

Голикова также сообщила о стабилизации ситуации с заболеваемостью практически во всех регионах страны. Долгосрочные прогнозы чиновница назвала «неблагодарным делом», однако есть основания полагать, что эпидемиологическая обстановка стабилизируется к весне. Уже достаточно много людей переболели и выработали иммунитет, кроме того, в РФ активно разворачивается прививочная кампания.

Ранее РБК сделал собственные расчеты увеличения смертности в стране в 2020 году на основе данных Росстата. В январе-октябре уровень смертности стал самым значительным с 2010 года, когда аномально жаркое лето унесло много жизней.

Так, в 2019 году смертность в стране в результате мер по улучшению демографической ситуации снизилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь). Это на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года (119,3 умерших на 10 тыс. живущих), и на 8,7% меньше, чем в январе—октябре 2011 года (112,7). Но в 2020 году из-за пандемии этот показатель 113,2 человека, прирост составил более чем 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. к 2019 году) и стал максимальным за десять лет — с 2010 года, когда смертность в РФ выросла на фоне аномально жаркого лета.

В регионах смертность в расчете на 10 тыс. жителей за десять месяцев 2020 года увеличилась в 82 из 85 регионов страны, информирует РБК. В 33 из 85 субъектов показатель оказался наивысшим за десятилетие.



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