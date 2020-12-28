 

В Китае умер 39-летний миллиардер. Предположительно, его отравили

28.12.2020, 17:12, Новости дня
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25 декабря в Китае умер 39-летний миллиардер и основатель студии видеоигр Yoozoo Games Линь Ци, сообщает местное издание Shine.

Миллиардер почувствовал себя плохо еще 16 декабря, из-за чего и обратился в больницу. Уже на следующий день врачи выяснили, что Линь Ци, вероятно, был отравлен, и уведомили об этом полицию.

23 декабря полиция задержала вероятного отравителя – мужчину по фамилии Сюй, который являлся коллегой миллиардера. Несмотря на лечение, 25 декабря Линь Ци скончался.

Yozoo Games – китайский разработчик браузерных и мобильных игр, основанная Линь Ци в 2009 году. Их главным продуктом является игра Game of Thrones: Winter Is Coming, созданная по мотивам известного сериала “Игра престолов”. Компания намеревалась также снять серию фильмов по популярному китайскому фантастическому роману “Проблема трех тел”, однако так и не смогла этого сделать самостоятельно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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