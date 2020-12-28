 

“Ну вот и все!” Апина сделала прививку от коронавируса

28.12.2020, 17:12, Новости дня
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Российская певица Алена Апина вакцинировалась от коронавируса. Об этом она сообщила 28 декабря в Instagram.

В подтверждение слова артистка обнародовала фото, на котором запечатлена в манипуляционном кабинете в момент введения вакцины. 

“Ну вот и все! Страхам и всяким ожиданиям конец! Я сделала прививку!” – написала она.

В комментариях Апина сообщила, что вакцинировалась “Спутник V”.

Российскую вакцину “Спутник V” зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально.

В конце декабря стало известно, что российский президент намерен также вакцинироваться. Ранее сообщалось, что он не может быть добровольцем при испытании вакцины.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

В материале “Медузы” от 22 декабря сообщается, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса российской вакциной “Спутник V”, жалуются на побочные эффекты

24 декабря стало известно, что российская телеведущая Тина Канделаки вакцинировалась три месяца назад.

Российский певец Сергей Шнуров и его коллега Лолита Милявская заявили, что пока что не намерены делать прививку кот коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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